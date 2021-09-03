Зупиняли через обстріли: курсування поїздів до прифронтової Авдіївки відновили

3 вересня 2021 , 15:17
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Джерело:

Укрзалізниця

Через небезпеку, яка чатувала у прифронтовому місті, 28 серпня на рух потягів встановили обмеження. 3 вересня рух поїздів до Авдіївки повністю відновили.

Обмеження ввели після того, як проросійські бойовики обстріляли інфраструктуру Авдіївки. 8 українських воїнів отримали поранення.

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Обмеження скасовано з 4 вересня на такі потяги:

  • №136/135 Київ – Авдіївка,
  • №825/826 Дніпро – Авдіївка
  • приміські поїзди.
Зверніть увагу! З 28 серпня по 3 вересня через обстріл з непідконтрольної території поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 — до станції Очеретине

Що відомо про обстріл Авдіївки

Автор: Ірина Пундор