Зупиняли через обстріли: курсування поїздів до прифронтової Авдіївки відновили
3 вересня 2021 , 15:17Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Через небезпеку, яка чатувала у прифронтовому місті, 28 серпня на рух потягів встановили обмеження. 3 вересня рух поїздів до Авдіївки повністю відновили.
Обмеження ввели після того, як проросійські бойовики обстріляли інфраструктуру Авдіївки. 8 українських воїнів отримали поранення.
Раніше Росія не хоче, щоб США посилили воєнну підтримку України, – Гармаш про обстріли в Авдіївці
Обмеження скасовано з 4 вересня на такі потяги:
- №136/135 Київ – Авдіївка,
- №825/826 Дніпро – Авдіївка
- приміські поїзди.
Що відомо про обстріл Авдіївки
- 28 серпня окупанти відкрили вогонь по Авдіївці.
- Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри.
- Поранення отримали 8 українських захисників.
- Українські правоохоронці розслідують атаку і вважають її найжорсткішою з 2018 року.