"Він бореться за нас": президентка Грузії на проєвропейському мітингу звернулась до Зеленського

Під час масштабної акції на підтримку руху європейського руху у Тбілісі президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє SOVA. До речі, незадовго до початку проєвропейського маршу сьогодні, 20 жовтня, Зурабішвілі повідомляла, що обов'язково буде на ньому.

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Зурабішвілі звернулася до Зеленського

Саломе Зурабішвілі звернулася до Володимира Зеленського, зауваживши, що народ Грузії усвідомлює те, що боротьба України проти російської агресії – це і боротьба за свободу Грузії від лап Кремля.

Хочу звернутися до Володимира Зеленського – звідси, від вашого (людей на площі. – 24 Канал) імені, і сказати йому, що ми знаємо, що він бореться за нас, і буде переможцем. І ми разом увійдемо до Європи,

– заявила вона.

Крім українського лідера, Зурабішвілі згадала й про президентку Молдови, а також європейських партнерів країни. Звернувшись до Маї Санду, президентка Грузії побажала її країні європейської перемоги.

"Мая, сьогоднішній день, я сподіваюся, стане днем твоєї перемоги й днем перемоги європейського референдуму. Ми разом увійдемо до Європи!", – заявила президентка, говорячи про президентські вибори в Молдові.

Нагадаємо, у столиці Грузії 20 жовтня організували масштабну акцію "Грузія обирає Євросоюз". Метою проведення такою акції називають чергове підтвердження європейського вибору грузинів. Однак в уряді лютують.