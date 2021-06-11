У Білому домі сказали, аби Росія не чекала на перезапуск відносин зі США після зустрічі

Зустріч лідерів США та Росії відбудеться у Женеві вже 16 червня. У Білому домі порадили Кремлю не розглядати її як перезапуск російсько-американських відносин.

Таку заяву зробила старша директорка у справах Європи в Раді національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат.

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В Адміністрації США дали чітко зрозуміти, що Білий дім не розглядає майбутній саміт Джо Байдена і Володимира Путіна як перезапуск російсько-американських відносин.

Це точно не перезапуск. Президент дав ясно це зрозуміти. Це не нагорода. Я думаю, президент вірить, що у нас є теми, за якими ми можемо працювати з Росією, наприклад, стратегічна стабільність, яка важлива не тільки для США, але і для наших європейських союзників,

– сказала вона.

За словами Слоат, Байден також має намір обговорити розбіжності між країнами.

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