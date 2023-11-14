Україна є частиною трьох протистоянь, – політолог припустив основні питання розмови Байдена і Сі

Вже 15 листопада президент США Джо Байден зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпінем у Сан-Франциско. Під час зустрічі розглядатимуть питання, які важливі для України.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що не варто сприймати зустріч Байдена та Сі крізь призму "а чи говоритимуть вони про Україну". Кожне питання, яке обговорюватимуть лідери США та Китаю, так чи інакше стосуватиметься і Києва.

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Чого очікувати від зустрічі Байдена та Сі

Як наголосив Саакян, сьогодні Україна є частиною трьох протистоянь у світі. Насамперед йдеться про російсько-українську війну. Друге – протистояння Росії та її бажання побудувати світ на праві сили, а не на силі права. Третє – протистояння Росії як однієї з країн, яка намагається піти шляхом диктатури, а не демократії.

Ми розуміємо, що Україна є частиною цих трьох протистоянь. Розмова про неескалацію та механізми контактів між військовими США та Китаю – це, зокрема, і про Україну. Розмова про ядерну безпеку, невикористання ядерної зброї та ядерного шантажу… Там може не лунати слово "Україна", але це буде розмова і про Україну. І це буде розмова, яка впливатиме на Україну,

– розповів Саакян.

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Розмова Сі та Байдена зведеться до кількох "полів". Насамперед питання, щодо яких є консенсус – ядерна безпека, механізми деескалації. Друге – питання конкуренції та заборонених механізмів конкуренції, які домовляться не використовувати. Третє – поле розходжень.

На полі розходжень США та Китай поки не можуть сьогодні домовитися та конкурувати. Ці питання переводяться в площину умовного ворогування. І це – найболючіше для всього іншого світу. Особливо для Глобального Півдня. Ці питання поляризують і потребують визначити, на якому "стільці" хто сидить. Це – питання демократії, вільного ринку, частково санкційної політики та інших тематик, доходячи до кооперації у сфері високих технологій,

– зазначив Саакян.

Зустріч Сі та Байдена: коротко