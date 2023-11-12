Росія сама йде в обійми Китаю: чи може Сі Цзіньпін "кинути" Путіна
Лідери США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться 15 листопада у Сан-Франциско. Не варто очікувати чогось грандіозного від цієї зустрічі, але все ж надія є.
Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що людям хочеться вірити в якісь потужні результати після зустрічі Байдена з Сі. Особливо на тлі воєн в Україні та на Близькому Сході. Але надій на це небагато.
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Найімовірніше, Сі наполягатиме на тому, щоб йому віддали у вигляді "жертви" Тайвань. За це Китай може зробити багато чого, зокрема й вплинути на Путіна. Сумнівно, що США погодиться на такий крок.
Я б сказав, якщо й проблеми якісь почнуть вирішуватися, то через домовленості Вашингтона – Пекіна. Два головні гравці можуть принципово про щось домовитися і знайти баланс інтересів, щоб досягти певних рішень. Але, звісно, можу помилятися. Розумію скепсис людей з цього приводу,
– сказав Фейгін.
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Чи може Китай кинути Путіна
Як запевнив Фейгін, не варто відкидати варіант, що Китай може кинути Путіна. Якщо дивитися на все з економічної точки зору, то 200 мільярдів товарообігу з Росією не зрівняється від 750 – 800 мільярдами, які Китай має зі Сполученими Штатами.
Крім того, Сі зараз взагалі прям нічого не потрібно робити, щоб продовжувати повільну експансію Росії. Москва сама біжить до Китаю.
Москва з усіма ресурсами та можливостями біжить в обійми Пекіна. Росія жодних варіантів для глобального розвитку в обхід Пекіна не має. А Китай має багато варіантів. Може "кинути", а може не "кинути". Тому цілком можна уявити, що Пекін пожертвує пішаком заради короля,
– зазначив Фейгін.
Зустріч Сі та Байдена: коротко
- Відомо, що Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Він відбудеться у Сан-Франциско. А напередодні для організації зустрічі до США їздив глава МЗС Китаю Ван Ї.
- Згодом в Білому домі підтвердили, що зустріч Байдена та Сі відбудеться. Точна дата – 15 листопада.
- Глава Китаю переконував, що готовий співпрацювати з США. Він впевнений, що це має вирішальне значення для всього світу.