Росія сама йде в обійми Китаю: чи може Сі Цзіньпін "кинути" Путіна

Лідери США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться 15 листопада у Сан-Франциско. Не варто очікувати чогось грандіозного від цієї зустрічі, але все ж надія є.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що людям хочеться вірити в якісь потужні результати після зустрічі Байдена з Сі. Особливо на тлі воєн в Україні та на Близькому Сході. Але надій на це небагато.

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Найімовірніше, Сі наполягатиме на тому, щоб йому віддали у вигляді "жертви" Тайвань. За це Китай може зробити багато чого, зокрема й вплинути на Путіна. Сумнівно, що США погодиться на такий крок.

Я б сказав, якщо й проблеми якісь почнуть вирішуватися, то через домовленості Вашингтона – Пекіна. Два головні гравці можуть принципово про щось домовитися і знайти баланс інтересів, щоб досягти певних рішень. Але, звісно, можу помилятися. Розумію скепсис людей з цього приводу,

– сказав Фейгін.

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Чи може Китай кинути Путіна

Як запевнив Фейгін, не варто відкидати варіант, що Китай може кинути Путіна. Якщо дивитися на все з економічної точки зору, то 200 мільярдів товарообігу з Росією не зрівняється від 750 – 800 мільярдами, які Китай має зі Сполученими Штатами.

Крім того, Сі зараз взагалі прям нічого не потрібно робити, щоб продовжувати повільну експансію Росії. Москва сама біжить до Китаю.

Москва з усіма ресурсами та можливостями біжить в обійми Пекіна. Росія жодних варіантів для глобального розвитку в обхід Пекіна не має. А Китай має багато варіантів. Може "кинути", а може не "кинути". Тому цілком можна уявити, що Пекін пожертвує пішаком заради короля,

– зазначив Фейгін.

Зустріч Сі та Байдена: коротко