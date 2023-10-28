Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: Reuters дізналися, коли та де можуть відбутися переговори

Джозеф Байден та Сі Цзіньпін планують зустрітися у США. Американський лідер нещодавно наживо переговорив з міністром закордонних справ Китаю.

США та Китай домовилися разом працювати над підготовкою саміту за участі Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна. Голова МЗС Китаю Ван Ї та американські посадовці протягом кількох годин обговорювали можливість зустрічі двох лідерів.

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Коли може відбутися ця зустріч

Як пише видання, американський та китайський лідери можуть зустрітися у листопаді 2023 року. Вашингтон та Пекін домовилися про зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на полях саміту азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Цей захід як раз і пройде наступного місяця у Сан-Франциско.

Міністр закордонних справ Китаю вперше за 5 років відвідав США. Ван Ї та Джо Байден зустрілися у Вашингтоні та переговорили протягом однієї години. В Білому домі назвали цю зустріч хорошою можливістю для збереження відкритих ліній зв’язку між двома геополітичними суперниками з глибокими політичними розбіжностями.

Голова МЗС Китаю також провів "відверті та глибокі переговори" з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном.

Про що Байден говорив з китайським дипломатом

У Білому домі повідомили, що американський лідер та Ван Ї обговорили стабілізацію американо-китайських відносин з дотриманням відповідальної конкуренції, а також розширення дипломатичних контактів між Пекіном та Вашингтоном. Крім цього увагу приділили відновленню діалогу між США та Китаєм у військових та безпекових питаннях після того, як міністр оборони КНР Лі Шанфу піде у відставку.

Ще вони обговорили повномасштабну агресію Росії проти України. Також Джозеф Байден та Ван Ї обговорили війну між Ізраїлем та ХАМАС. Вашингтон закликав Пекін вплинути на Іран для деескалації ситуації на Близькому Сході. Ще однією з тем переговорів стала ситуація у Тайванській протоці, зокрема маневри флоту та авіації Китаю.

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