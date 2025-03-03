Чому не вдалось домінувати: психологиня розібрала напади Трампа та Венса на Зеленського

Під час розмови з Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Дональд Трамп та його віцепрезидент Джей Ді Венс намагалися домінувати. Втім, коли усе пішло не за їхнім планом, перейшли у відвертий булінг.

Зокрема, були фізичні дотики, перебивання, перехід на особистості. У розмові 24 Каналом психологиня Олена Шершньова детально розібрала дискусію, яка відбулася 28 лютого в Овальному кабінеті.

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Як Трамп й Венс тиснули на Зеленського

Діалог у Білому домі розпочався з того, що президент США та його віцепрезидент відкрито знецінювали та намагалися домінувати над Зеленським, а потім вони взагалі перейшли у відвертий булінг.

Домінування провалилося, після чого відбувся жорсткий перехід на емоції, які притаманні нарцисам. І Трампа, й Венс – обоє нарциси. Далі вони намагалися домінувати без правил, порушуючи кордони як психологічні, так і фізичні,

– зазначила Шершньова.

Вона зауважила, що Дональд Трамп доторкнувся або навіть трохи штурхнув Зеленського. Трамп й Венс намагалися маніпулювати, але й собою теж не володіли. Тобто не з холодною головою все відбувалося. Ці два нарциси проявили свою слабкість.

Зверніть увагу! Для досвідчених дипломатичних спостерігачів критика Зеленського під час зустрічі з Трампом виглядала як ретельно спланована пастка. Ймовірно, президент США прагне дискредитувати українського лідера.

Ще на початку зустрічі Трамп звернув увагу на зовнішній вигляд українського президента. Лідер США зробив неприпустиму ремарку щодо одягу Зеленського.

Це вказує на спробу стати в позицію "Я – плюс, ти – мінус". Таке зауваження щодо зовнішнього вигляду підкреслює те, що одна людина вище, а друга – в нижчому положенні. Саме ці позиції Трамп намагався нав'язати,

– мовила психологиня.

Те, що Трамп й Венс разом дискутували з Зеленським вказує на те, що вони намагалися нібито кількістю тиснути, брати гору й домінувати завдяки тому, що їх двоє. Хоча Зеленський цілком слушно підкреслив, що це взагалі-то була розмова двох президентів й третій там був зайвий.

Страх, почуття провини та меншовартості – все це теж Трамп та Венс намагалися нав'язати. Закиди про те, що, мовляв, "Україна без США не впораєтеся" – це знецінення, яке є ключовим інструментом нарцисів,

– додала Шершньова.

За даними соцопитування компанії Gradus, проведеним 1 березня, українці об'єдналися навколо президента після його публічної сварки з Трампом. Водночас після подій у Білому домі українці частково погіршили своє ставлення до США. Тепер Сполучені Штати вже не в топі переліку дружніх країн.