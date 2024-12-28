США має мати напівфабрикат рішення, – політолог припустив, коли можлива зустріч Трампа і Путіна

Для майбутнього президента США Дональда Трампа важливо зустрітись з Владіміром Путіном, але він усвідомлює кілька ризиків. Тим часом російському диктатору важливе визнання на міжнародній арені.

На початку січня контактом займеться спецпредставник США Кіт Келлог, після чого США матиме хоч якісь висновки. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що Трамп може змусити Путіна з ним зустрітись.

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Зустріч Путіна з Трампом

На думку Давидюка, перші кроки для контакту зробить спецпредставник США в питаннях України та Росії Кіт Келлог, який в перший тиждень січня 2025 року приїде в Європу. Після цього, протягом зими, вже буде спроба Путіна зустрітися з Трампом.

Трамп розуміє токсичність зустрічі з Путіним та те, що таких зустрічей багато бути не може. До зустрічі з Путіним в США має бути, як мінімум, напівфабрикат рішення, щоб далі щось дотискати та робити,

– пояснив він.

Тим часом російський диктатор буде підвищувати ставки – крім України він буде намагатись говорити про "перерозподіл світу". Для Путіна є важливою легітимізація Криму, тому є ймовірність, що саме туди він запросить майбутнього президента США.

"Для Путіна важливо отримати легітимність на міжнародній арені. Якраз зустріч з Трампом її може дати диктатору", – зауважив політолог.

Цікаво! Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв висловив думку про те, що Кремль розуміє, що від Білого дому на нього чекає ультиматум. Тому зараз Путін намагається налякати Трампа, щоб не включати умову щодо приєднання України до НАТО.

Давидюк додав, що Трамп може легко змусити Путіна з ним зустрітись, а саме перекрити російський тіньовий флот. Навіть, якщо майбутній президент США не захоче робити це в контексті російсько-української війни, є інша причина – російські судна сильно забруднюють екологію, виливаючи мазуту, паливо та нафту.