Це дуже не подобається Росії: який важливий меседж зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 листопада зустрілись у Сан-Франциско. Обидві сторони зауважили, що не хочуть прямої конфронтації, тому відновлюють військові контакти.

Сі Цзіньпін заявив, що планети Земля вистачить і для Китаю, і для США. Політолог Ігор Чаленко зауважив 24 Каналу, що така заява дуже не подобається Росії.

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Росія – виключно васал Китаю

Як зазначив Ігор Чаленко, під час зустрічі Джо Байден та Сі Цзіньпін висловились про неможливість відкритої конфронтації між державами. КНР та США відновлюють військові контакти та хочуть показати, що дві полярності, які зараз формуються у світі – не означають початок світового конфлікту.

Далі буде комунікація. Як сказав Сі Цзіньпін, планети вистачить і на США, і на Китай. До речі, це дуже не подобається Росії, яка якраз і стояла на позиції багатополярного світу, а не двополярного. Тобто тепер виходить, що Росія – це виключно васал КНР,

– сказав він.

Хоч країна-агресорка сприймає такі заяви вкрай негативно, однак російська пропаганда назве це "протистоянням світовому капіталізму та злу з боку США".

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