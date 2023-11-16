Це дуже не подобається Росії: який важливий меседж зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна
Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 листопада зустрілись у Сан-Франциско. Обидві сторони зауважили, що не хочуть прямої конфронтації, тому відновлюють військові контакти.
Сі Цзіньпін заявив, що планети Земля вистачить і для Китаю, і для США. Політолог Ігор Чаленко зауважив 24 Каналу, що така заява дуже не подобається Росії.
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Росія – виключно васал Китаю
Як зазначив Ігор Чаленко, під час зустрічі Джо Байден та Сі Цзіньпін висловились про неможливість відкритої конфронтації між державами. КНР та США відновлюють військові контакти та хочуть показати, що дві полярності, які зараз формуються у світі – не означають початок світового конфлікту.
Далі буде комунікація. Як сказав Сі Цзіньпін, планети вистачить і на США, і на Китай. До речі, це дуже не подобається Росії, яка якраз і стояла на позиції багатополярного світу, а не двополярного. Тобто тепер виходить, що Росія – це виключно васал КНР,
– сказав він.
Хоч країна-агресорка сприймає такі заяви вкрай негативно, однак російська пропаганда назве це "протистоянням світовому капіталізму та злу з боку США".
Чаленко про візит Сі до США: дивіться відео
Переговори між Сі та Байденом: головне
- Сі Цзіньпін 25 жовтня заявив, що готовий співпрацювати зі США. Згодом глава МЗС Китаю Ван Ї здійснив візит у Вашингтон для підготовки до зустрічі лідера КНР з Джо Байденом.
- 15 листопада Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для зустрічі із Байденом. Згодом китайський лідер мав відвідати щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
- Сі Цзіньпін та Джо Байден зустрілися вперше за 6 років. Як пишуть ЗМІ, переговори двох лідерів відбулися в особняку, який розташований на південь від Сан-Франциско. Лідер КНР приїхав туди на машині, де на нього вже чекав президент Штатів, а також члени китайської делегації. Адміністрація Байдена показала лише початок переговорів. Основна частина зустрічі проходила за закритими дверима.
- Відомо, що Сі Цзіньпін назвав двосторонні відносини Китаю та США найважливішими у всьому світі. Він заявив, що дві держави не мають права повертатися один до одного спинами. Зокрема, лідер КНР зауважив, що розмірів планети Земля вистачить для обох країн та досягнення ними успіху.