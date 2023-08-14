Туреччина робить Росію біднішою: про що говоритимуть Ердоган та Путін, якщо зустрінуться
Росія продовжує просувати свої вимоги щодо зернової угоди. Ймовірно, через це Владімір Путін відвідає Туреччину орієнтовно наприкінці серпня – початку вересня.
Відомо одне – Ердоган та Путін безупинно намагаються послабити один одного. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, про що обидвоє можуть говорити під час зустрічі.
Дивіться також На кону авторитет Ердогана: за якої умови можливий візит Путіна в Туреччину
Туреччина вказала на місце Росії
Зараз Владімір Путін намагається показати своє "его" та "волю". Натомість Ердоган дивиться на диктатора й бачить перед собою "барана".
Ердоган сильніший. У нього немає ядерної зброї, але Туреччина – учасник НАТО. Ердоган розумніший у геополітиці. Ердоган використовує Путіна як хоче. Він його "засмажить" і давно це робить, давно продає Росію направо і наліво,
– додав політолог.
Туреччина вказала на місце Росії, коли не висловлювалася щодо Кавказьких конфліктів. Давидюк вважає, що після зміни уряду в Москві, Анкара допоможе Грузії повернути окуповані Росією території.
Політолог припустив, про що говоритимуть Путін та Ердоган під час можливої зустрічі: дивіться відео
"Це сприйматиметься як лідерство Туреччини в регіоні, а не Росії. Вони Азербайджану допомогли, тому допоможуть Грузії повернути свою територію наступні 5 – 10 років. Повертаючи територію Грузії – турки повертатимуть свою величність в регіоні", – підкреслив Давидюк.
Бідніша Росія – слабша Росія
Зауважимо, що вплив турецької культури на Кавказ значно більший, ніж російський. Коли Росія умисно створювала конфлікти між кавказькими державами – Туреччина інвестувала в культуру та освіту.
Я не бачу зараз сили Росії проти Туреччини,
– наголосив політолог.
Туреччина та Індія спробують виснажити Путіна.
"Усі, хто робить нашого ворога слабшим – наші друзі. Навіть, якщо вони намагаються якось заробляти, то нехай. Вони роблять Росію біднішою. А для нас це краще, бо бідніша Росія – слабша Росія", – додав Давидюк.
Постійні "змагання" Путіна та Ердогана
Ердоган та Путін безперестанку намагаються послабити один одного.
"Пам'ятаю зустріч, коли Ердоган приїжджав до Путіна, але той його не впускав в кабінет, знаючи, що в Ердогана болить коліно. Як тільки Ердоган присів – Путін запросив його увійти. Ердоган прийняв це приниження і через кілька місяців збив російський літак, який залетів у їхній простір. Путін зрозумів, що так робити не треба", – сказав політолог.
Аналогічна історія може трапитися під час зустрічі Ердогана та Путіна.
Нам треба у стилі Ердогана посилювати свою країну та армію. Дивіться, за свою каденцію він збудував атомну станцію, випустив електромобіль та почав випускати штурмовики,
– додав Давидюк.
Ердоган посилює Туреччину, аби захистити від можливих майбутніх війн, зауважив політолог.
Що відомо про ймовірний візит Путіна до Туреччини
- Раніше росЗМІ повідомляли, що російський диктатор Владімір Путін нібито планує зустрітися із Реджепом Ердоганом в Туреччині. Візит має відбутися в останній тиждень серпня. Під час зустрічі збираються обговорити відновлення зернової угоди.
- Найбільше непокоїть Путіна питання безпеки. Адже через ордер Міжнародного кримінального суду він фактично став невиїзним. Туреччина є підписантом Римського статуту, але він не ратифікований місцевим парламентом. Відповідно країна може не виконувати вимоги.
- Деякі експерти вважають, що Путін все ж побоїться летіти до Туреччини особисто і відправить туди свого двійника. А от Ердоган може висунути категоричні умови щодо зернової угоди.