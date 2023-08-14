Туреччина робить Росію біднішою: про що говоритимуть Ердоган та Путін, якщо зустрінуться

Росія продовжує просувати свої вимоги щодо зернової угоди. Ймовірно, через це Владімір Путін відвідає Туреччину орієнтовно наприкінці серпня – початку вересня.

Відомо одне – Ердоган та Путін безупинно намагаються послабити один одного. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, про що обидвоє можуть говорити під час зустрічі.

Дивіться також На кону авторитет Ердогана: за якої умови можливий візит Путіна в Туреччину

Туреччина вказала на місце Росії

Зараз Владімір Путін намагається показати своє "его" та "волю". Натомість Ердоган дивиться на диктатора й бачить перед собою "барана".

Ердоган сильніший. У нього немає ядерної зброї, але Туреччина – учасник НАТО. Ердоган розумніший у геополітиці. Ердоган використовує Путіна як хоче. Він його "засмажить" і давно це робить, давно продає Росію направо і наліво,

– додав політолог.

Туреччина вказала на місце Росії, коли не висловлювалася щодо Кавказьких конфліктів. Давидюк вважає, що після зміни уряду в Москві, Анкара допоможе Грузії повернути окуповані Росією території.

Політолог припустив, про що говоритимуть Путін та Ердоган під час можливої зустрічі: дивіться відео

"Це сприйматиметься як лідерство Туреччини в регіоні, а не Росії. Вони Азербайджану допомогли, тому допоможуть Грузії повернути свою територію наступні 5 – 10 років. Повертаючи територію Грузії – турки повертатимуть свою величність в регіоні", – підкреслив Давидюк.

Бідніша Росія – слабша Росія

Зауважимо, що вплив турецької культури на Кавказ значно більший, ніж російський. Коли Росія умисно створювала конфлікти між кавказькими державами – Туреччина інвестувала в культуру та освіту.

Я не бачу зараз сили Росії проти Туреччини,

– наголосив політолог.

Туреччина та Індія спробують виснажити Путіна.

"Усі, хто робить нашого ворога слабшим – наші друзі. Навіть, якщо вони намагаються якось заробляти, то нехай. Вони роблять Росію біднішою. А для нас це краще, бо бідніша Росія – слабша Росія", – додав Давидюк.

Постійні "змагання" Путіна та Ердогана

Ердоган та Путін безперестанку намагаються послабити один одного.

"Пам'ятаю зустріч, коли Ердоган приїжджав до Путіна, але той його не впускав в кабінет, знаючи, що в Ердогана болить коліно. Як тільки Ердоган присів – Путін запросив його увійти. Ердоган прийняв це приниження і через кілька місяців збив російський літак, який залетів у їхній простір. Путін зрозумів, що так робити не треба", – сказав політолог.

Аналогічна історія може трапитися під час зустрічі Ердогана та Путіна.

Нам треба у стилі Ердогана посилювати свою країну та армію. Дивіться, за свою каденцію він збудував атомну станцію, випустив електромобіль та почав випускати штурмовики,

– додав Давидюк.

Ердоган посилює Туреччину, аби захистити від можливих майбутніх війн, зауважив політолог.

Що відомо про ймовірний візит Путіна до Туреччини