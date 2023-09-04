Ердогану вигідні зв'язки з Путіним: яка його кінцева мета щодо Росії

У Сочі 4 вересня зустрілись Реджеп Ердоган і Владімір Путін. Головною темою переговорів турецького та російського лідерів стане зернова угода.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що Ердоган намагається грати роль так званого "миротворця" – єдиної людини, яка ще здатна про щось розмовляти та домовлятися з Путіним.

До вашої уваги Дуже серйозна армія, – Сазонов сказав, чому НАТО не реагує на поїздку Ердогана до Росії

"Він хоче зіграти цю роль до кінця – вона йому важлива для його власного політичного реноме", – констатував Гудков.

Чого прагне домогтись Ердоган: дивіться відео 24 Каналу

Путіну нема що протиставити Ердогану

Президент Туреччини має багато серйозних козирів для тиску на російського диктатора. Це і Босфор – Дарданелли, і транспортні коридори, і логістичний хаб торгівлі підсанкційними товарами. Тому Путіну доведеться терпіти Ердогана.

"Загострення військово-політичної ситуації навколо зернової угоди в Чорному морі Путіну зовсім не з руки, оскільки там колосальна перевага сил НАТО. Там йому нема чого ловити", – зазначив Гудков.

Зустріч Ердогана і Путіна: останні новини

Президент Туреччини прибув до Росії не сам – разом з ним приїхали міністри та перша леді Еміне Ердоган. Зустріч з Путіним відбулась у санаторії "Русь" у Сочі.

Через помилку перекладача між Росією і Туреччиною ледве не почалась війна. Курйозний випадок стався під час першого виступу лідерів перед журналістами.

Реджеп Ердоган має зробити важливу заяву щодо експорту українського зерна. Можливо, лідеру Туреччини таки вдасться відновити зернову угоду, яка не діє вже майже два місяці.

Зернова угода не діє з липня 2023 року. Україна з партнерами вдалась до тимчасових рішень, однак вони не розв'язали проблему повноцінного експорту зерна морськими коридорами.