Ердогану вигідні зв'язки з Путіним: яка його кінцева мета щодо Росії
У Сочі 4 вересня зустрілись Реджеп Ердоган і Владімір Путін. Головною темою переговорів турецького та російського лідерів стане зернова угода.
Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що Ердоган намагається грати роль так званого "миротворця" – єдиної людини, яка ще здатна про щось розмовляти та домовлятися з Путіним.
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"Він хоче зіграти цю роль до кінця – вона йому важлива для його власного політичного реноме", – констатував Гудков.
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Путіну нема що протиставити Ердогану
Президент Туреччини має багато серйозних козирів для тиску на російського диктатора. Це і Босфор – Дарданелли, і транспортні коридори, і логістичний хаб торгівлі підсанкційними товарами. Тому Путіну доведеться терпіти Ердогана.
"Загострення військово-політичної ситуації навколо зернової угоди в Чорному морі Путіну зовсім не з руки, оскільки там колосальна перевага сил НАТО. Там йому нема чого ловити", – зазначив Гудков.
Зустріч Ердогана і Путіна: останні новини
- Президент Туреччини прибув до Росії не сам – разом з ним приїхали міністри та перша леді Еміне Ердоган. Зустріч з Путіним відбулась у санаторії "Русь" у Сочі.
- Через помилку перекладача між Росією і Туреччиною ледве не почалась війна. Курйозний випадок стався під час першого виступу лідерів перед журналістами.
- Реджеп Ердоган має зробити важливу заяву щодо експорту українського зерна. Можливо, лідеру Туреччини таки вдасться відновити зернову угоду, яка не діє вже майже два місяці.