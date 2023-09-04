Ердогану вигідні зв'язки з Путіним: яка його кінцева мета щодо Росії

4 вересня 2023, 17:01
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У Сочі 4 вересня зустрілись Реджеп Ердоган і Владімір Путін. Головною темою переговорів турецького та російського лідерів стане зернова угода.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що Ердоган намагається грати роль так званого "миротворця" – єдиної людини, яка ще здатна про щось розмовляти та домовлятися з Путіним.

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"Він хоче зіграти цю роль до кінця – вона йому важлива для його власного політичного реноме", – констатував Гудков.

Чого прагне домогтись Ердоган: дивіться відео 24 Каналу

Путіну нема що протиставити Ердогану

Президент Туреччини має багато серйозних козирів для тиску на російського диктатора. Це і Босфор – Дарданелли, і транспортні коридори, і логістичний хаб торгівлі підсанкційними товарами. Тому Путіну доведеться терпіти Ердогана.

"Загострення військово-політичної ситуації навколо зернової угоди в Чорному морі Путіну зовсім не з руки, оскільки там колосальна перевага сил НАТО. Там йому нема чого ловити", – зазначив Гудков.

Зверніть увагу! Зернова угода не діє з липня 2023 року. Україна з партнерами вдалась до тимчасових рішень, однак вони не розв'язали проблему повноцінного експорту зерна морськими коридорами.

Зустріч Ердогана і Путіна: останні новини

  • Президент Туреччини прибув до Росії не сам – разом з ним приїхали міністри та перша леді Еміне Ердоган. Зустріч з Путіним відбулась у санаторії "Русь" у Сочі.
  • Через помилку перекладача між Росією і Туреччиною ледве не почалась війна. Курйозний випадок стався під час першого виступу лідерів перед журналістами.
  • Реджеп Ердоган має зробити важливу заяву щодо експорту українського зерна. Можливо, лідеру Туреччини таки вдасться відновити зернову угоду, яка не діє вже майже два місяці.
Автор: Марія Куцова