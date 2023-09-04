Ердоган "вибиватиме" знижки в Путіна: якою буде зустріч президентів

4 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрінеться з Владіміром Путіним. Візит стане можливість обговорити багато складних питань, зокрема зернову угоду.

В Ердогана значно сильніша позиція, ніж у Путіна, тому він приїхав, щоб задовольнити свої інтереси. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що російський диктатор потребує цієї зустрічі, бо його країна перебуває в ізоляції.

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Путін у безвихідній ситуації

Ердоган уже запрошував Путіна до себе в Туреччину, але останній побоявся туди їхати. Цікаво, що Туреччина є країною НАТО, а, як відомо, так званий російський президент завжди говорить, що воює не з Україною, а з усім Альянсом.

Під час зустрічі Ердоган намагатиметься владнати складні питання, зокрема навколо Чорного моря, й шукатиме певних вигод для себе. Для Путіна сьогоднішня ситуація є безвихідною.

Він в абсолютно безвихідному становищі: не може нікуди поїхати, з ним ніхто не хоче спілкуватися з серйозних людей. Путін заганяє себе в ще більшу ізоляцію, але разом з тим усвідомлює, що для ведення війни Росія потребує іноземних компонентів,

– сказав Сергій Жирнов.

Він додав, що Росія зараз в такому стані, що змушена виробляти зброю навіть не для того, щоб наступати на Україну, а щоб захищатися від її контрнаступу, а для цього потрібні іноземні компоненти. Крім того, Путін мусить зустрічатися з представником країни НАТО, щоб врегулювати з ним питання "сірого імпорту", електронних компонентів для виробництва ракет, дронів й іншої зброї, бо в Росії немає нічого високотехнологічного.

"Росія "унікальна" країна, бо оголосила всі країни НАТО своїми ворогами, але побудувала воєнну промисловість на компонентах від своїх же ворогів", – підкреслив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Ердоган відстоюватиме свої інтереси

Для турецького президента насамперед цікава зернова угода, причому вона важлива з обох сторін: як від Росії, так і від України. Ймовірно, Ердоган хоче бачити себе "рятівником світу" від голоду. До того ж сьогодні Туреччина справді стала гравцем, якого ніхто не може обійти ні в Європі, ні в Азії, ні на Сході, тому що вона займає ключову позицію в морях: Чорному, Каспійському й між Чорним морем і Середземним.

Для Путіна Ердоган – це людина, в якої є ключі від раю. Зустріч потрібна їм обом, але Путіну більше, бо його позиція тільки слабне. Тому Ердоган "вибиватиме" собі знижки на російську нафту, природні ресурси й на російське зерно,

– зауважив Жирнов.

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