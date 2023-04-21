Західні літаки можуть стати сенсацією нового "Рамштайну", – аналітик

У п’ятницю, 21 квітня, відбувається 11 засідання у форматі "Рамштайн". Під час зустрічі країни Заходу можуть заявити про рішення надати Україні винищувачі F-16.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, країни НАТО зацікавлені в ефективному контрнаступі ЗСУ.

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Захід може надати Україні F-16

Клочок зазначив, що однією із сенсацій 11-го "Рамштайну" може бути рішення НАТО надати Україні літаки F-16. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час візиту у Київ заявив, що Захід готує активні рішення про передачу ЗСУ літаків та броньованої техніки.

Безумовно, мовиться саме про сучасну авіацію. Це підтвердив Офіс Президента України на своєму сайті. Військові експерти наголошують, що успішного контрнаступу не буде, якщо ЗСУ не матимуть підтримки з повітря,

– сказав він.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" підкреслив, що Захід вже надав Україні допомоги на 150 мільярдів євро, з яких 65 мільярдів євро – це військова допомога. Для НАТО вкрай важливо, аби уся зброя була використана ефективно.

"НАТО не буде викидати гроші на вітер. Ефективність використання зброї буде залежати виключно від того, чи буде авіація. Допоки її нема, то не буде починатися контрнаступ. Контрнаступ ЗСУ однозначно відбудеться. Отже, буде авіація. Це логіка ведення війни", – переконаний аналітик.

Клочок про надання Україні F-16: дивіться відео

Підготовлені пілоти для винищувачів F-16

Країни Заходу неодноразово заявляли, що українським пілотам потрібно щонайменше пів року, щоб навчитися керувати літаками F-16. Валерій Клочок пригадав заяву американського льотчика Дена Гемптона.

Гемптон керує літаками F-16, брав участь у бойових діях у різних точках світу. Він розглянув варіант залучення приватних військових льотчиків для участі у боротьбі з російською агресією в Україні. Він сам готовий сюди прилетіти,

– зауважив він.

Аналітик додав: 11 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що запросив до іноземного легіону ЗСУ пілотів, які вміють керувати винищувачами F-16.

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