Келлог обговорив війну в Україні з главами МЗС і послами низки країн

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів зустрічі з міністрами закордонних справ і послами низки країн, аби обговорити шлях досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікації Кіта Келлога та міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського у соцмережі Х. Вони поділилися підсумками зустрічі.

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Як відбулися зустрічі

Спеціальний представник президента США повідомив, що провів чудову зустріч з міністрами закордонних справ Латвії, Литви та Естонії Байбою Браже, Кястутісом Будрісом і Маргусом Цахкною відповідно.

Він зазначив, що ключовим питанням був "шлях до миру в Україні". Після зустріч Кіт Келлог також додав, що Естонія, Латвія і Литва є найважливішими стратегічними партнерами для Сполучених Штатів.

Він назвав зустріч з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським конструктивною, сторони обговорили кроки для забезпечення сталого миру в Україні й припинення війни, а також безпеку в Європі.

Своєю чергою чеський міністр розповів, що Келлог був зацікавлений у тому, яка у Чехії думка щодо питання російської агресії.

Україні потрібно бути достатньо озброєною, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, в інтересах Чехії, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на її сусіда,

– розповів Ліпавський.

Ба більше, спеціальний представник американського лідера також зустрівся з послом Італії в США Марією Анджелою Заппією. Вони обговорили співпрацю з питання відновлення стабільності та миру в Україні та регіоні.

Він назвав Італію цінним трансатлантичним партнером. Також дискусії з цього приводу Келлог провів з послом Британії в США Пітером Мандельсоном і радником прем'єра Британії з нацбезпеки Джонатаном Пауеллом.

До слова, Bloomberg повідомило, що найближчими тижнями Кіт Келлог представить Дональду Трампу варіанти мирного врегулювання війни в Україні. Очікується, що перед цим він збере інформацію від офіційних осіб на Мюнхенській конференції.