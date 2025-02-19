Пропозиції у вигляді хабаря, – Коваленко назвав мету зустрічі команди Путіна й Трампа

Росія намагається пролобіювати власні інтереси у США. Наразі вона вже пропонує притаманні їй "хабарі", маскуючи їх під дипломатію.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія прагнула прямих переговорів зі США щодо розподілу сфер впливу. Однак після повномасштабного вторгнення вона втратила цю можливість.

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Він додав, що переговори між США та Росією стосувалися не лише України.

Чого прагне Кремль

Ймовірно, вони обговорювали й питання зняття санкцій, а також можливість повернення певних американських компаній, які раніше добували в Росії сланцевий газ і нафту. Наприклад, Chevron працював у Росії до запровадження санкцій.

Російські компанії технологічно не можуть бурити так, як це роблять західні. Тому вони хочуть повернути іноземних інвесторів, пропонуючи їм ресурси. Це виглядає як певний хабар з боку Росії. Уся їхня дипломатія побудована на підкупі: в Європі вони "купували" політиків газовими контрактами, а тепер намагаються підкупити Захід, пропонуючи доступ до Арктики,

– сказав Андрій Коваленко.

Коваленко зазначив, що зараз для Росії ключове завдання – повернути заморожені активи та хоча б частково зняти санкції. Це для неї справді серйозна проблема, попри те, що російська пропаганда всередині країни це заперечує. Однак навіть Владімір Путін уже змушений визнавати економічні труднощі.

Важливо! Дзвінок Дональда Трампа військовому злочинцю Владіміру Путіну викликав засудження з боку західних партнерів України. Світова спільнота різко відреагувала на їхню розмову 12 лютого про завершення війни, оскільки вона створює серйозні загрози безпеці України.

Чому США не запроваджують новий пакет санкцій

"Окрема когорта російських чиновників рятує Путіна в умовах санкцій, намагаючись хоча б підтримувати систему у робочому стані. Якби цих чиновників прибрали, режим дуже швидко завалився б", – зазначив Коваленко.

Він зауважив, що санкції – це один із ключових пріоритетів для Заходу. Тим більше, що Євросоюз їх посилює. Водночас після Джо Байдена США не запровадили жодного нового пакету санкцій. Ймовірно, це може стати інструментом тиску Вашингтона на Росію під час можливих переговорів.