Кулеба не бачить ризиків: чи продовжить Словаччина надавати військову допомогу Україні

Новий голова уряду Словаччині Роберт Фіцо неодноразово робив заяви щодо припинення військової допомоги Україні. Однак Дмитро Кулеба після зустрічі з очільником МЗС Словаччини Юраєм Бланаром розповів про перспективи співпраці між двома країнами.

Міністр закордонних справ України розповів перед засідання Ради Україна – НАТО, що 28 листопада провів першу зустріч з новим главою МЗС Словаччини, передає кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з Брюсселя. Кулеба додав, що зустріч з Юраєм Бланаром виявилась продуктивною.

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Співпраця продовжиться

Дмитро Кулеба після переговорів зі словацьким колегою наголосив, що співпраця України зі словацькими оборонними кампаніями продовжиться.

Вчора (28 листопада – 24 Канал) я мав продуктивну зустріч з міністром закордонних справ Словаччини і можу сказати, що ми чудово розуміємо один одного,

– зазначив Кулеба.

Глава МЗС України підтвердив, що центр технічного обслуговування української важкої техніки буде й надалі буде функціонувати в Словаччині. А контракти між українськими та словацькими компаніями з виробництва зброї будуть пролонговані.

Кулеба підкреслив, що не бачить жодних ризиків стосовно припинення допомоги з боку Словаччини. Водночас щодо Угорщини, яка має на меті заблокувати вступ України до ЄС, очільник МЗС прогнозів не робив.

"Давайте почекаємо два тижні і подивимося, чим це закінчиться", – наголосив він.

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