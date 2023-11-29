Кулеба не бачить ризиків: чи продовжить Словаччина надавати військову допомогу Україні
Новий голова уряду Словаччині Роберт Фіцо неодноразово робив заяви щодо припинення військової допомоги Україні. Однак Дмитро Кулеба після зустрічі з очільником МЗС Словаччини Юраєм Бланаром розповів про перспективи співпраці між двома країнами.
Міністр закордонних справ України розповів перед засідання Ради Україна – НАТО, що 28 листопада провів першу зустріч з новим главою МЗС Словаччини, передає кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з Брюсселя. Кулеба додав, що зустріч з Юраєм Бланаром виявилась продуктивною.
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Співпраця продовжиться
Дмитро Кулеба після переговорів зі словацьким колегою наголосив, що співпраця України зі словацькими оборонними кампаніями продовжиться.
Вчора (28 листопада – 24 Канал) я мав продуктивну зустріч з міністром закордонних справ Словаччини і можу сказати, що ми чудово розуміємо один одного,
– зазначив Кулеба.
Глава МЗС України підтвердив, що центр технічного обслуговування української важкої техніки буде й надалі буде функціонувати в Словаччині. А контракти між українськими та словацькими компаніями з виробництва зброї будуть пролонговані.
Кулеба підкреслив, що не бачить жодних ризиків стосовно припинення допомоги з боку Словаччини. Водночас щодо Угорщини, яка має на меті заблокувати вступ України до ЄС, очільник МЗС прогнозів не робив.
"Давайте почекаємо два тижні і подивимося, чим це закінчиться", – наголосив він.
Що відомо про позицію Словаччини щодо допомоги Україні
- Роберт Фіцо, відомий своєю проросійською позицією очолив уряд Словаччини після перемоги на виборах його партії Smer-SD. Ще під час передвиборчої кампанії Фіцо робив гучні заяви що припинення військової допомоги Україні. Коли ж він очолив уряд країни, то підтвердив свою позицію.
- Однак згодом пом'якшив риторику, зазначивши, що не буде робити перешкод словацьким компаніям, які постачатимуть зброю та військову техніку в Україну.
- Водночас уряд Фіцо 8 листопада заблокував 14-й пакет допомоги Україні вартістю 40,3 млн євро. Словаччина мала передати ЗСУ зокрема 4 мільйони одиниць боєприпасів калібру 7,62 міліметра, 5172 одиниці великокаліберних боєприпасів для гармати калібру 125 міліметрів, 140 ракет для ЗРК "Куб", 8 мінометів та 1200 мін.
- Проте Фіцо наголосив, що його уряд продовжить передавати Україні гуманітарну та цивільну допомогу.