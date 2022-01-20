Зустріч з Лавровим покаже, чи можливе мирне вирішення ситуації навколо України, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Блінкен вважає, що ці перемовини дадуть змогу зрозуміти, чи налаштована Москва на мирне врегулювання ситуації в Україні.

Про це голова Держдепу США повідомив на спільному брифінгу з міністеркою Німеччини Анналеною Бербок. На зустрічі у Женеві обговорять підсумки усіх перемовин щодо "гарантій безпеки"

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Це буде можливість обговорити минулі консультації, – Блінкен

Коли я побачу свого російського колегу, я думаю, це буде хорошою можливістю обговорити минулі консультації США і НАТО з Росією,

– сказав Блінкен.

Лише за підсумками перемовин з Лавровим, наголосив Блінкен, можна буде зрозуміти, чи готова Росія до дипломатичного вирішення конфлікту з Україною.

Блінкен каже, що США прагнуть стабільних відносин з Росією

При цьому Блінкен зауважив, що США, як і Німеччина, прагнуть стабільних та передбачуваних відносин з Росією.

Блінкен перебуває з офіційним візитом у Німеччині. Голова Держдепу США зустрівся з міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок. Напередодні Блінкен відвідував Київ.

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Деталі про візит Блінкена в Україну:

Держсекретар США прибув в Україну 19 січня 2021 року.

За словами самого голови Держдепу, його попросив здійснити візит президент Джо Байден.

У Києві Блінкен зустрівся з главою МЗС Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

З главою України держсекретар обговорив безпекову ситуацію, а такою посилення співпраці у сфері оборони.

Дивіться у "Такі справи" – навіщо Блінкен приїжджав в Україну: