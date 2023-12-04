Привіз у Китай 19-річного сина: Фейгін припустив, що задумав Лукашенко

Алєксандр Лукашенко в напружених відносинах з Владіміром Путіним, тому шукає інших прихильників. Так, у Китаї відбулася зустріч Лукашенка та Сі Цзіньпіна, які навіть обмінялися подарунками.

Білоруський президент також привіз із собою 19-річного сина – Миколу. Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін пояснив 24 Каналу, що Лукашенко возить молодшого сина по країнах з однією метою.

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До чого готують сина Лукашенка

Фейгін зазначив, що на відміну від Білорусі у Китаю все гаразд. Тому в співпраці зацікавлений саме Алєксандр Лукашенко, щоб якісь спонсори підтримували білоруську економіку та його режим.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі взяв із собою у Китай молодшого сина Миколу, якому Сі Цзіньпін передав спортивний костюм з китайською символікою.

"Він намагається зробити Миколу своїм наступником. Це ж зрозуміло. Возить його не просто так. Микола повинен замінити татуся на посаді білоруського диктатора", – підкреслив Марк Фейгін.

Лукашенко шукає захисту

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю пропагандистці Ользі Скабєєвій заявив, що нібито його 19-річний син Микола брав участь у переговорах між Росією та Україною навесні 2022 року.

За словами Фейгіна, Лукашенко метушиться та намагається тримати баланс з Москвою, на правду погано виходить. Тому президент Білорусі завжди шукає сторонній ресурс.

Він же раніше так само діяв – до Заходу апелював та з Москвою "крутився". Зараз на Захід "закрита дорога", тому поїхав на Схід. Лукашенко намагається в обличчі Китаю отримати додаткового гаранта його безпеки,

– наголосив російський опозиційний правозахисник.

Очільники держав обмінялися подарунками. Білоруський президент отримав картину, вишиту з шовку, та яблука. Сі Цзіньпіну Лукашенко подарував панно, скульптурну композицію "Один пояс – один шлях", шоколад та волошки.

Дуже типово для Лукашенка так мілко працювати. І все. А що він ще може?!,

– підкреслив Фейгін.

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Результати зустрічі Сі та Лукашенка