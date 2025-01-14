Не заміна "Рамштайну": що відомо про новий формат засідань Е5

Під Варшавою відбулося друге засідання міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Новостворений формат вже отримав назву Е5 і фокусується на посиленні безпеки всередині самої Європи на тлі повернення Дональда Трампа до Білого Дому.

Деталі передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що відомо про групу Е5

Перше засідання п’яти міністрів оборони відбулося у Берліні наприкінці минулого листопада – після оголошення перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Назва Е5 характеризує п’ять європейських країн, які найбільше витрачають на оборону. Мова йде про Польщу, Францію, Німеччину, Італію та Великобританію.

Під час зустрічі у Польщі 13 січня міністри не лише обговорили допомогу для України, а й те, як розвинути європейський оборонно-промисловий комплекс.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що цей формат характеризується мінімальним офіціозом. Союзники одразу переходять до обговорення деталей.

Вже після другої зустрічі можна сказати, що це коло характеризується тим, що ми не говоримо довгі вступні промови, а одразу переходимо до теми,

– сказав він.

Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що новий формат має прискорити зміну європейського менталітету щодо оборони. За його словами, одне з головних завдань працювати з європейською оборонною промисловістю.

Ми поставили перед собою амбіцію, що хочемо бути опорою НАТО, неформальною опорою, не лише політичною, але й технологічною, індустріальною,

– сказав Крозетто.

Борис Пісторіус цей формат називає "дуже ефективним". Під час другої зустрічі міністри домовилися про створення робочої групи, яка спеціалізуватиметься на розвиненні європейської оборонної промисловості. З такою ініціативою виступила Німеччина.

Тепер група займатиметься прискоренням закупівель зброї в європейських оборонних компаній, стандартизації виробництва, сертифікації та спрощення процедури видачі дозволів. Також планується залучення кредитів для розширення оборонних потужностей на вигідних і справедливих умовах.

Заступник міністра оборони Сполученого королівства Люк Поллард називає цю групу "ключовою" для зміцнення безпеки в Європі та підтримки України.

Ніколи ще не було більш важливого часу для того, щоб працювати разом і допомагати Україні бути сильнішою на полі бою і в мирних переговорах. Саме тому європейська солідарність і підтримка України є настільки важливими,

– сказав він.

Не заміна "Рамштайну"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше говорив, що створення групи Е5 не є заміною вже чинних форматів. На тлі новин про можливе завершення функціонування Контактної групи з питань оборони України на чолі з США міністри п’яти країн підтримують продовження засідань "Рамштайн".

Всі країни, присутні на цій зустрічі — Польща, Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія — висловили зацікавленість у продовженні формату Контактної групи з питань оборони України. Ініціатором цього формату був відставний міністр оборони США Ллойд Остін. Ми прагнемо збереження цього формату за участі всіх союзників, передусім Сполучених Штатів Америки,

– сказав Косіняк-Камиш.

Наступне засідання відбудеться у Парижі

Третя зустріч міністрів відбудеться в Парижі. Там продовжать дискусію щодо заохочення європейського ОПК до співпраці. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню каже, що під час наступного засідання він очікує пропозицій щодо послаблення або навіть відмови від певних стандартів ЄС для оборонної промисловості.

На засідання мають запросити генерального секретаря НАТО, представницю ЄС з питань зовнішньої політики та єврокомісара з питань оборони.

Нагадаємо, про результати зустрічі в Польщі повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, посадовці обговорили й ключові пріоритети оборони України на 2025 рік: зброю для фронту, посилення ППО і розвиток оборонної промисловості.