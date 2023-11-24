Результат правління Путіна: хто нові союзники Росії замість країн ОДКБ
У Мінську 23 листопада відбулась зустріч Організації договору про колективну безпеку. Однак насправді жодної ОДКБ не існує, а кремлівський диктатор Владімір Путін має інших союзників.
Відмова прем’єр-міністра Вірмені Нікола Пашиняна взяти участь у зустрічі ОДКБ показала, що такої організації не існує. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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У Путіна нові союзники
Ігор Яковенко вважає, що відмова Пашиняна брати участь у цьому беззмістовному заході дуже знакова. Адже насправді ОДКБ нема. Ця організація завжди була про збройні сили Росії. Введення військ ОДКБ – це фактично захід російського війська.
Крім того, у Путіна не залишилося союзників в ОДКБ, окрім білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Азербайджан має тісні зв’язки із Туреччиною, а Вірменія, очевидно, бере курс на зближення з країнами Заходу.
Жодного ОДКБ та пострадянського простору більше нема. Росія насправді має союзників у зовсім інших місцях. Це терористичні організації ХАМАС, Хезболла, Талібан, Північна Корея та якоюсь мірою Іран. Це результат правління Путіна,
– сказав опозиціонер.
Яковенко про ОДКБ: дивіться відео
Зустріч ОДКБ 23 листопада: головне
- У четвер, 23 листопада, у Мінську відбулась зустріч Організації договору про колективну безпеку. Владімір Путін прибув у столицю Білорусі. Для російського диктатора це тільки четверта закордонна поїздка за 2023 рік. Раніше він відвідував Астану та Бішкек, а також здійснював візит у Пекін.
- Відео зустрічі Путіна викликало шквал коментарів серед користувачів мережі, оскільки їх здивувало декілька моментів. Припустили, що до Мінська прибув не сам кремлівський диктатор, а його двійник, якого в народі називають "Васіліч". Річ у тім, що Путін на відео виглядає досить жвавим, не дотримується дистанції та тисне всім руки. Крім того, з ним не було його охоронця зі спецчемоданом.
- Зауважимо, що засідання ОДКБ відбулось без Вірменії, яка вирішила проігнорувати зустріч.