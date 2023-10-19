В НАТО занепокоєні зустріччю Орбана та Путіна: Угорщина вже почала виправдовуватися

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним. Це викликало занепокоєння з приводу безпеки серед членів НАТО.

Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман. В Угорщині вже почали шукати виправдання.

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Зустріч Орбана і Путіна викликала занепокоєння НАТО

Вранці відбулася зустріч послів країн-членів НАТО та посла Швеції, акредитованого в Будапешті.

Якщо у нас є законні побоювання з приводу безпеки, ми очікуємо, що до них поставляться серйозно,

– заявив дипломат.

Попри те, що війна Росії проти України все ще триває, події в угорсько-російських відносинах останніми днями прискорилися, зокрема:

минулої п'ятниці міністр закордонних справ Петер Сійярто провів переговори в Москві,

у вівторок цього тижня Орбан особисто зустрівся з Путіним у Пекіні.

Посол США в Будапешті наголосив, що союзники по НАТО занепокоєні тим, як прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з президентом Росії, в той час, коли вона перебуває у стані війни проти України.

"Викликає тривогу те, що Угорщина вирішила зв'язатися з Путіним у такий спосіб. Точно так само, як і мова, яку Путін використовував для опису своєї війни в Україні, також викликає занепокоєння. Обидва заслуговують на обговорення", – зауважив посол США.

Водночас він не сказав, якими будуть наслідки зустрічі для Угорщини.

"Ми розглядаємо Угорщину як союзника, але водночас ми також бачимо, що Угорщина поглиблює свої відносини з Росією, попри жорстоку війну в Україні. Ми вважаємо важливим підтримувати діалог щодо цих рішень з угорським урядом і угорським народом", – пояснив Прессман.

В Угорщині виправдовуються

Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що посол США не уповноважений визначати зовнішню політику Угорщини.

Також він спробував виправдати зустріч Путіна та Орбана тим, що раніше президент США Джозеф Байден також зустрічався з російським лідером. Однак він не уточнив, що це відбувалося до повномасштабного кремлівського вторгнення в Україну.

Також Гуйяш переконував, що зустріч Орбана і Путіна не може становити загрозу членству Угорщини в НАТО в будь-якій формі й не становить жодної небезпеки.