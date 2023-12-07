Остін та Умєров провели зустріч "за зачиненими дверима": що обговорили

У рамках робочого візиту в Сполучених Штатах Америки міністр оборони України зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони провели у Пентагоні двосторонню зустріч, де обговорили стратегічні цілі України на 2024 рік.

Зустріч відбулася після Конференції з питань оборонно-промислових індустрій. Перед початком дискусій "за закритими дверима" Остін публічно підтвердив підтримку України з боку США.

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Зустріч Остіна та Умєрова

Україна повернула більше половини території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну надовго. Я впевнений, що наші союзники та партнери також будуть там,

– заявив очільник Міноборони США.

У Пентагоні зазначають, що ця двостороння дискусія базувалася на розмовах, що відбулися минулого місяця (листопад – 24 Канал) в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік та довгострокове бачення майбутніх сил.

Остін підтвердив новий пакет військової допомоги, у який входять додаткові боєприпаси для оборони України – артилерійське і танкове озброєння, боєприпаси для стрілецької зброї.

Цей найновіший пакет допомоги у сфері безпеки вартістю 175 мільйонів доларів США включає, серед іншого, ракети AIM-9M і AIM-7 для протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм і високошвидкісні протирадіаційні ракети, також відомі як HARM.З початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили Україні понад 44,2 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Міністр оборони України наголосив на важливості проведення у Вашингтоні конференції розвитку оборонної індустрії, яка є продовженням Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC1, організованого восени в Києві. У Вашингтоні цього разу зібрались представники понад 350 українських та американських виробництв.

Українська зброя, техніка та технології мають зайняти нішу росіян на ринку озброєння. Для цього нам потрібна потужна Оборонна коаліція, щоб об'єднати зусилля у боротьбі проти російського терору. Збільшення спроможностей виробництва озброєння та техніки в Україні – це також питання українських та національних інтересів,

– заявив Рустем Умєров.

У пресслужбі Міноборони України зазначили, що під час зустрічі сторони обговорили продовження підтримки України з боку США у 2024 році.

Окремий фокус був зосереджений на посиленні протиповітряної оборони. Це особливо важливо в зимовий період.

Під час дискусії сторони підняли теми активізації будівництва фортифікаційних споруд. Рустем Умєров поінформував Ллойда Остіна щодо останніх новин у цьому напрямку.

Також під час зустрічі міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що окремий пріоритет на наступний рік – це НАТО.

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