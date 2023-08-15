Чіткий розрахунок в інтересах Туреччини: чи наважиться Путін відвідати Ердогана

Зустріч російського диктатора Владіміра Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом цілком можлива. Але "бункерний" поїде лише за певних умов.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що зустріч Путіна та Ердогана є потрібною для останнього. Президент Туреччини буде проштовхувати свої інтереси.

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Чи поїде Путін в Туреччину

Як наголосив Світан, досі так і не зрозуміло, чи російський диктатор взагалі приїде до Туреччини. Можливо, Ердоган тут діє за якимсь заздалегідь обговореним планом.

Схід – це тонка справа, тому тут є свої нюанси та бачення розвитку ситуації. Однак очевидно, що президент Туреччини і надалі проштовхуватиме власні інтереси.

У Туреччини більш ніж 100 мільярдів доларів торгового обороту з Росією. Побачимо, що вони тут крутять. Не хотілося б, щоб Ердоган став баригою. Хоча деякі турецькі компанії і скуповують крадене українське зерно, яке вивозить Росія,

– вважає Світан.

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Найімовірніше, Путін поїде до Туреччини, якщо матиме гарантії, що його не заарештують через ордер від Міжнародного кримінального суду. І навряд чи у цьому випадку "бункерний" відправить двійника, адже Ердоган його просто не прийме.

Зустріч Путіна та Ердогана: коротко

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Путін буцімто має зустрітися із Ердоганом в Туреччині. Візит має відбутися в останній тиждень серпня, однак точні деталі досі невідомі.

Політолог Микола Давидюк наголошував, що диктатор боїться виїжджати з Росії. У нього є лише два варіанти публічної активності.

Однією з тем зустрічі Путіна та Ердогана може стати відновлення зернової угоди. Турецького президента вважають одним із тих, хто може вплинути на диктатора.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Все через незаконну депортацію українських дітей на територію Росії.