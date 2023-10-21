В ISW пояснили, для чого Путін зустрівся з Герасимовим у Ростові

Владімір Путін відвідав штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Там президент Росії обговорив ситуацію на фронті в Україні.

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував візит Владіміра Путіна до Ростова-на-Дону. Президент держави-терориста відвідав Ростовську область 19 жовтня.

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Що думають аналітики про цей візит

В ISW кажуть, що Герасимов відзвітував Путіну про те, що російські війська буцімто розв'язують проблеми згідно з планом операції. На думку аналітиків, розголошений візит російського диктатора та його розмова з Герасимовим свідчать про те, що цей генерал досі є активним керівником російських операцій в Україні. Також в ISW припускають, що Путін своїм візитом мав на меті продемонструвати ефективність та участь російського військового керівництва.

Наразі військові об'єднання Південного військового округу Росії розгорнуті на критичних ділянках лінії фронту. Так, підрозділи 8-ї загальновійськової армії намагаються наступати на позиції ЗСУ під Авдіївкою. А 58-ма загальновійськова армія перебуває в обороні у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Що цьому передувало

Ворожі ЗМІ не так давно повідомляли про візит Путіна до Ростова-на-Дону. Там президент країни-агресорки нібито відвідав штаб так званої "спеціальної військової операції" (цим терміном окупанти називають своє повномасштабне вторгнення в Україну).

У штабі Путін міг зустрітися з Валєрієм Герасимовим. Після невдалого заколоту Євгенія Пригожина він продовжує обіймати посаду начальника російського генштабу. Кремлівські пропагандистські медіа повідомляли, що Путін та Герасимов обговорювали "важливі питання".

Що кажуть експерти про візит Путіна до Ростова

Нещодавно колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у розмові з 24 Каналом припустив, що після візиту до Китаю Путін не зміг би долетіти до Ростова, до Москви чи Сочі за один раз. За його словами, російський диктатор після зворотньої дороги зупинився в Пермі та передихнув там.

Жирнов вважає, що причина полягає у проблемах зі здоров'ям в Путіна. На його думку, до Пекіну літав все ж таки справжній президент Росії, а не один з його двійників.