КНДР пообіцяла повну підтримку Росії у війні проти України, – ЗМІ

Північна Корея пообіцяла Владіміру Путіну повну підтримку у його війні проти України. Ба більше, КНДР також планує посилити співпрацю з Москвою.

Про це пишуть низка ЗМІ, зокрема – й пропагандистські російські ресурси. Черговим доказом посилення співпраці стало підписання нового договору між країнами.

Важливо Переговори Путіна і Кім Чен Ина уже відбулись у Пхеньяні: заяви та домовленості диктаторів

Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Путіну

У Пхеньяні 19 червня триває зустріч російського президента Владіміра Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином. Так, останній пообіцяв повну підтримку Кремля у проведення так званої "спецоперації" в Україні.

Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності,

– цитують лідера КНДР у ЗМІ.

Кім Чен Ин також заявив, що відносини між Росією та Північною Кореєю "вступають у новий період процвітання". Також він високо оцінив роль Москви у "глобальному стратегічному балансі". Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати стратегічне співробітництво між країнами.

Путін у відповідь на такі заяви подякував Кіму за підтримку, а новий договір про співпрацю назвав "фундаментальним документом". Позицію КНДР щодо України російський президент також назвав підтвердженням суверенного курсу Пхеньяну.

. 19 червня Росія та КНДР також підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Наразі деталі цього документа невідомі, однак, найімовірніше, в рамках цього "партнерства" Північна Корея буде поставляти до Росії озброєння.