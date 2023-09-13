Кім Чен Ин цинічно назвав війну Росії проти України "священною боротьбою"
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин приїхав до Росії, де зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час зустрічі він не скупився на цинічні заяви про війну та політику Кремля.
Північнокорейський диктатор заявив, що його країна хоче розвивати відносини з Москвою, а візит в Росію нібито допоможе підняти їх на новий рівень. Про це мовиться в повідомленні російських пропагандистських ЗМІ.
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Що сказав Кім Чен Ин
Лідер Північної Кореї взявся переконувати, що країна-агресорка нібито бореться з гегемоністичними силами, які їй протистоять. Також він запевнив у тому, що КНДР і Росія працюватимуть над "будівництвом суверенної держави".
Зараз Росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого державного суверенітету та своєї безпеки у боротьбі з гегемоністичними силами, які протистоять Росії,
– сказав Кім Чен Ин.
Зі свого боку Путін відзначив, що двом диктаторам вдалося зустрітися в "особливий час", адже 9 вересня КНДР відзначала 75-у річницю від дня заснування. Тоді суверенність КНДР першою визнала Росія.
Кім Чен Ин приїхав до Росії: що відомо
- Глава Північної Кореї прибув у Росію 12 вересня, щоб обговорити з Владіміром Путіним постачання зброї. Російські пропагандисти виклали відео, на якому видно, що Кім Чен Ин прибув на бронепоїзді, але його чомусь тягнув російський локомотив.
- Раніше західні експерти писали, що Кім Чен Ин може укласти угоду з Путіним щодо продажу зброї. Мовилось, зокрема про постачання Росії боєприпасів, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет для ведення війни проти України. Зі свого боку Москва могла б запропонувати КНДР зерно, нафту та військові технології.
- Після переговорів із кремлівським диктатором глава КНДР озвучив низку заяв. Зокрема він сказав, що відносини з Росією є першим пріоритетом для його країни. А КНДР "завжди підтримувала і підтримує всі рішення президента Путіна і російського уряду".