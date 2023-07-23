Лукашенко відчуває слабкість Путіна, – політолог зауважив цікаві деталі зустрічі диктаторів

На зустрічі з Владіміром Путіним Олександр Лукашенко поводився доволі вільно, можливо, навіть трішки зверхньо, самовпевнено. І на це є конкретна причина.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. За його словами, і Лукашенко, і вся Білорусь після заколоту Євгенія Пригожина, змогли хоч трохи "видихнути". Особливо це стало видно на зустрічі диктаторів.

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Зокрема, це проявилось і в зовнішньому вигляді самопроголошеного президента Білорусі.

Його приїзд в спортивному костюмі і кросівках – це взагалі щось дуже неординарне за багато останніх офіційних зустрічей. Зазвичай Путін його смикав у будь-якому стані: і хворим, і з температурою, і в оточенні лікарів. Живий чи мертвий він летів до Москви,

– зауважив Олексій Буряченко.

Натомість зараз Лукашенко посвіжішав. Зрештою, це й відобразилось на його зовнішньому вигляді.

Що вплинуло на Лукашенка

Частково зміна у поведінці Лукашенка може бути пов'язана з тим, що тепер в його розпорядженні є ПВК "Вагнер". Однак з іншого боку річ може бути навіть не в самому білоруському диктаторі.

"Думаю, левова частка такої поведінки пов'язана зі слабкістю Путіна, яку показав Пригожин цим військовим рейдом чи перформансом. Після такого стає очевидно, що Путін не може гарантувати безпеку навіть собі, не кажучи вже про союзників", – наголосив політолог.

Звісно, коли лідер країни тікає, бо боїться що некеровані бойовики без опору можуть зайти до столиці, іміджу це йому не додає. Це вже зрозумів навіть Лукашенко.

Лукашенко зараз відчуває свою силу, відчуває, що правила змінилися. А путінський режим, окрім явних поразок на полі бою в Україні, зазнав ще й серйозної геополітичної поразки,

– наголосив Буряченко.

Це й дозволяє Лукашенку та Білорусі, що фактично є окупованою Росією, трохи видихнути з полегшенням.

Зустріч Путіна та Лукашенка: що відомо