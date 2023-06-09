Зустріч Лукашенка з Путіним повʼязана з підривом ГЕС: на що цілять диктатори

Черговий візит самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка до очільника Кремля Владіміра Путіна пов'язаний з новим ядерним шантажем проти Заходу. Диктатори хочуть зупинити наступ України й схилити її до перемовин.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, зустріч Путіна та Лукашенка також пов'язана з підривом Каховської ГЕС і можливими провокаціями на Запорізькій АЕС.

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"Вони знову випробовують Захід, щоб показати, що в них є ядерна зброя. Вони хочуть всіма силами зупинити український контрнаступ і починають шантажувати Захід, щоб перевірити, чи щось змінилось", – сказав Загородній.

Росія може вдатись до провокацій на ЗАЕС

9 червня Алєксандр Лукашенко вкотре приїхав у Росію до Владіміра Путіна. Під час "неформальної зустрічі" в Сочі диктатори обговорили розміщення ядерки. Путін заявив, що 7 – 8 липня в Білорусі завершаться "відповідні процедури".

Завдяки воді з Каховської гідроелектростанції працює система охолодження Запорізької АЕС. Тому підрив дамби може мати негативні наслідки для атомної електростанції.

"Я думаю, що вони тепер шантажуватимуть Захід уже аварією на Запорізькій АЕС. Я не виключаю, що якусь гидоту вони там зроблять", – зазначив політолог.

Але тут є один нюанс. Нападом на країни НАТО вважають не лише застосування зброї, а й радіаційне, хімічне чи бактеріологічне забруднення.

Росія і Білорусь шантажують світ ядеркою: коротко