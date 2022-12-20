Дарма Путін заварив цю кашу, – Піонтковський про намір Кремля втягнути Білорусь у війну

19 грудня в Мінську відбулась зустріч Владіміра Путіна та Алєксандра Лукашенко. Офіційна її частина була лише фасадом, яка приховувала справжні домовленості між двома диктаторами.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він звернув увагу, що на цій зустрічі був присутній молодший син Лукашенко Колєнька. Мовляв, якщо з Лукашенко щось трапиться, то Колєнька вже готовий його замінити.

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Сувора розмова відбулась віч-на-віч

Піонтковський зазначив, що на офіційній частині зустрічі були присутні, окрім Путіна та Лукашенко, ще чоловіків 20 в солідних костюмах, які обговорювали економічні проблеми та інтеграцію.

В цей час Путін програє війну, може втратити владу і навіть життя, і ось він все кидає і летить до Білорусі обговорювати обсяг взаємної торгівлі. З гордістю вони доповідають одне одному, що в наступному році він досягне 40 мільярдів. В гробу Путін буде бачити ці кошти?

– зауважив він.

Публіцист вважає, що лише одна фраза ведучого заходу пояснила все. Він сказав, що спочатку пройшла зустріч у повному складі делегацій, а потім, коли вони дограли цю виставу, відбулась бесіда Путіна з Лукашенко віч-на-віч, на якій і почалась вже сувора розмова.

"Говорили вони про все теж саме. Вже 30 років Росія від Лукашенко домагається "кохання". А той весь цей час не хоче перетворюватись на секретаря мінського обкому. Але навіть це йому вибачили. Зараз важливо, щоб він направив свої війська проти України", – підкреслив Піонтковський.

Путін не розуміє український народ

За його словами, це путінський "пунктік", адже 15 – 20 тисяч білоруського війська нічого не змінять на фронті. План Путіна: набрати 200 тисяч "мобіків" і кинути їх на другий фронт через Білорусь.

Якщо Путін вирішить це зробити, Лукашенко не зможе йому завадити. Але йому чомусь потрібно, щоб у війні проти України формально взяла участь Білорусь. Він хоче створити могутню коаліцію волелюбних держав,

– наголосив він.

Піонтковський вважає, що Лукашенко пропетляє і не відправить свої війська на війну. Але не тому, що він любить Україну, а, тому що вони можуть повернути зброю проти нього. А що вирішить Путін: вбити його чи ні, залежить від того, до якої міри він засмутиться.

"Дарма Путін заварив цю кашу для себе. Він не розуміє український народ, але й білоруського також не розуміє", – зауважив він.

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Візит Путіна готувався, як справжня спецоперація

На його думку, Путін і Лукашенко могли зустрічатись у якомусь підвалі в Мінську, адже очільник Кремля дуже боявся можливих ударів українських дронів та авіації.

"Особливо після спроби "злочинного вбивства" начальника Генерального штаба Росії Гєрасімова чи то американськими, чи то українськими терористами",

– підкреслив публіцист.

Загалом візит Путіна до Білорусі готувався, як справжня спецоперація. Спочатку він дістався до Санкт-Петербурга. Коли ж вилетів звідти з аеропорту "Пулково", з московського аеропорту "Внуково-3" піднявся літак-дублер, щоб заплутати всіх, в якому саме літаку знаходився диктатор.

Більш того, він зранку направив дві помилкові цілі: спочатку міністра МЗС Сергєя Лаврова, якого зовсім не шкода, а потім міністра оборони Сергєя Шойгу. Лаврова та Шойгу не вбили, ось він і ризикнув тоді вилезти,

– наголосив він.

Піонтковський звернув увагу, що за декілька днів до цієї зустрічі Лукашенко повідомив Путіна, що захворів на грип, і намагався скасувати його візит до Мінська. Але той наполіг. Коли ж Лукашенко, хворий на грип, а може й на ковід, зустрічав очільника Кремля, то накинувся на того, обійняв та поцілував.

"Це не означає, що Лукашенко на стороні України. Він завжди і при усіх розкладах на стороні своєї шкури", – вважає Андрій Піонтковський.

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