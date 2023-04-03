Це більше до психіатра, – ексагент КДБ про мету поїздки Лукашенка до Путіна

Алєксандр Лукашенко та Владімір Путін хочуть зустрітись на наступному тижні, щоб нібито обговорити "перемир'я", до якого 31 березня у своєму щорічному зверненні закликав білоруський диктатор.

Ексспівробітник КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов вважає, що ця зустріч нецікава нікому, крім них двох. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, Путін після того, як МКС у Гаазі видав йому ордер на арешт, не може поїхати до 123 країн світу, де його можуть заарештувати. І тому залишається зустрічатись з Лукашенко.

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Імітація роботи Путіна

Він звернув увагу на те, що дві людини, очільники Росії та Білорусі, які перебувають з одного боку "окопів", будуть домовлятися про "перемир'я" з третьою стороною – Україною, яка не присутня на цих перемовинах.

Це просто дурдом, і для коментування цього потрібно скоріше звертатися до психіатра. Ми не встигаємо навіть відсміятись з приводу нових безглуздих заяв чи вчинків Путіна і Лукашенко. Але західний світ до цього ставиться дуже серйозно,

– наголосив Жирнов.

Він вважає, що Путін та Лукашенко останнім часом говорять про ядерну зброю тільки тому, що це потрапить до заголовків західних ЗМІ.

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За словами ексспівробітника КДБ, те, що Путін робить кожного дня – це імітація роботи.

"Він плаває в басейні, ходить до масажного салону. Його розповіді, що він працює до 2 годин ночі – це брехня. Лише коли в нього закінчувалась спортивна програма, він о першій годині ночі приходив "в малий кабінет за малою нуждою" і читав там пару декілька документів", – впевнений Сергій Жирнов.

Що передувало новій зустрічі Путіна та Лукашенко