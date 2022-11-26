Російський опозиціонер розповів, як провалився кастинг "мамочок" для Путіна
Російський диктатор Путін зустрівся ніби-то з матерями мобілізованих росіян. Путін учергове майстерно використав своє лицемірство.
Про це 24 каналу розповів російський політолог та громадський діяч Аббас Галлямов. Раніше повідомлялось про те, навіщо Путін зустрівся з "матерями".
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Путін справжній лицемір
Галлямов зазначив, що Путін знову продемонстрував своє лицемірство на зустрічі з "матерями". Він уміє це робити або з дитинства, або з часів служби в КДБ. Там, якщо ти не можеш бути "хамелеоном" – ти не побудуєш кар'єру.
Для чекіста це ази майстерності. Чекіст, який не вміє придурюватись – це поганий чекіст. Для чекіста принципово важливо вміти обдурити людину й не довіряти їй,
– зауважив російський політолог.
Він додав, що там лунали абсолютно абсурдні фрази. Однак умерти за імперію для них почесно. Так вони вважають.
Галлямов розповів, як провалився кастинг "мамочок" для Путіна: дивіться відео
Кастинг "матерів" провалився
За словами російського громадського діяча, кастинг цих "матерів" провалився. Організаторам цієї зустрічі треба було знайти людей, які підпадають під три категорії:
- Є матір'ю мобілізованого росіянина.
- Представниця просто народу.
- Лояльна до Путіна, аби мовчки слухати весь маразм і кивати головою.
"Увесь адміністративний апарат у їхньому розпорядженні. Однак на всю країну вони не змогли знайти 20 людей", – наголосив Галлямов.
Він продовжив, що є 2 можливі причини цього:
- У Росії не так багато справді лояльних до Путіна людей.
- Путін настільки не любить простий народ, що навіть бачити його не хоче.
Вони були вимушені в останній момент, коли не знайшли лояльних, брати своїх чиновниць, активісток, соціально близьких до Путіна. До нього приводять соціально наближених, аби вони грали простий народ,
– підкреслив російський політолог.
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