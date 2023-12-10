Неприємна річ: наскільки небезпечне для України й світу зближення Росії з Іраном

У Москві 7 грудня Владімір Путін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Райсі. Вони обговорили відносини між країнами, які "просуваються добре".

Колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов прокоментував зустріч Путіна й Райсі 24 Каналу. За його словами, країни становлять небезпеку не лише для України, а й для світу.

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"Це неприємна річ – набагато неприємніша, ніж поїздка Путіна в ОАЕ і Саудівську Аравію", – зазначив Жирнов.

Росія та Іран поглиблюють співпрацю

Напередодні візиту Райсі до Москви Путін їздив до ОАЕ та Саудівської Аравії.

Країни дійсно поліпшують відносини – Путін отримує реальну військову допомогу, яку одразу застосовують на фронті в Україні.

Так, Іран постачає Росії свої безпілотники, а також дав ліцензію на виробництво цих БпЛА просто на її території. Можливо, також передає країні-агресорці якісь електронні компоненти, які вона не може знайти в іншому місці.

Крім того, Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети, адже її радянський запас вичерпується, а нових ракет виробляють не так багато. Водночас Тегеран отримує від Москви продовольство, а також сподівається на підтримку його ядерної програми.

Це дуже небезпечно для світу. Є побоювання, що Росія може передати тактичну ядерну зброю Ірану. Тоді буде зовсім погано,

– наголосив Жирнов.

Передусім це непокоїть Ізраїль, а також США.

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