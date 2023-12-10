Неприємна річ: наскільки небезпечне для України й світу зближення Росії з Іраном

10 грудня 2023, 03:33
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У Москві 7 грудня Владімір Путін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Райсі. Вони обговорили відносини між країнами, які "просуваються добре".

Колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов прокоментував зустріч Путіна й Райсі 24 Каналу. За його словами, країни становлять небезпеку не лише для України, а й для світу.

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"Це неприємна річ – набагато неприємніша, ніж поїздка Путіна в ОАЕ і Саудівську Аравію", – зазначив Жирнов.

Зверніть увагу! Напередодні візиту Райсі до Москви Путін їздив до ОАЕ та Саудівської Аравії.

Росія та Іран поглиблюють співпрацю

Країни дійсно поліпшують відносини – Путін отримує реальну військову допомогу, яку одразу застосовують на фронті в Україні.

Так, Іран постачає Росії свої безпілотники, а також дав ліцензію на виробництво цих БпЛА просто на її території. Можливо, також передає країні-агресорці якісь електронні компоненти, які вона не може знайти в іншому місці.

Крім того, Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети, адже її радянський запас вичерпується, а нових ракет виробляють не так багато. Водночас Тегеран отримує від Москви продовольство, а також сподівається на підтримку його ядерної програми.

Це дуже небезпечно для світу. Є побоювання, що Росія може передати тактичну ядерну зброю Ірану. Тоді буде зовсім погано,
– наголосив Жирнов.

Передусім це непокоїть Ізраїль, а також США.

Іран загрожує Україні й світу: останні новини

  • Президент України Володимир Зеленський закликав США і ЄС працювати з Іраном, щоб він не міг постачати дрони й ракети Росії. Ця заява з'явилась на тлі новини про те, що Тегеран може передати Москві балістичні ракети.
  • Тим часом Іран працює над створенням нових ударних безпілотників. Країна представила реактивний БпЛА Shahed-238 з трьома різними системами наведення – автономною, оптичною та радіолокаційною.
  • Раніше МАГАТЕ випустило звіт, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити три ядерні бомби. Однак завдяки непрямим переговорам зі США темпи збагачення урану сповільнились до трьох кілограмів на місяць.

Автор: Марія Куцова