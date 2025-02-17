"Путін хоче закінчити війну": Трамп відповів, коли може зустрітися з диктатором

Президент США Дональд Трамп у неділю, 16 лютого, заявив, що він сам може зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним у Саудівській Аравії "дуже скоро".

На його думку, глава Кремля готовий до мирного врегулювання ситуації та припинення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що сказав Трамп про Путіна

У коментарі журналістам американський лідер висловився стосовно російського диктатора Владіміра Путіна та майбутніх переговорів з ним. На думку Дональда Трампа, Путін прагне закінчення війни в Україні, яку він сам і розгорнув.

Я думаю, що він (Путін – 24 Канал) хоче припинити боротьбу,

– заявив президент США.

За його словами, "покінчити з цим" хоче й український президент Володимир Зеленський. Відповідаючи на питання про те, чи вважає він, що Путін хоче захопити всю Україну, Трамп сказав, що було "його питання до нього".

"Якщо він збирається продовжувати... це створило б мені великі проблеми", – додав він.

До слова, Державний секретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії для переговорів з російськими офіційними особами щодо припинення війни в Україні. Переговори проходять після телефонної розмови між Трампом і Путіним.