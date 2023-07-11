"Він просто дурень": чому путінська зустріч з вагнерівцями – звичайний фейк

Євгєній Пригожин разом зі своїми найманцями організував заколот й показав всю слабкість кремлівського режиму. Здавалося, що такої зради диктатор Владімір Путін ні за яких умов не пробачить.

Однак згодом рупор диктатора Дмітрій Пєсков сказав чи то збрехав, що 29 червня Путін провів 3 годинну зустріч з Пригожиним й ще 35 вагнерівцями. Це 24 Каналу прокоментував ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Це фантастика

На думку ексспівробітника КДБ, все, що говорить Пєсков треба перевертати навпаки. Якщо Пєсков розповів, що у Путіна відбулася зустріч з вагнерівцями, то ніякої розмови не могло й бути.

Путін зустрічається з 35 вагневірцями. Ви собі уявляєте цю кімнату, у ній повинно бути 150 співробітників ФСО, озброєних до зубів, щоб ці вагнерівці голими руками Путіна не задушили,

– сказав Жирнов.

Малоймовірно, що вагнерівців впустили у Кремль зі зброєю. Однак навряд чи ПВК "Вагнера" погодилися б здати зброю. Адже у такому разі Кремль перетвориться б для найманців Пригожина на пастку, де їх могли б просто заарештувати.

Ну який вагнерівець здасть зброю, якщо йому скажуть увійти? Це фантастика. Такої зустрічі в принципі не могло бути. Й те, що про неї розповів Пєсков доказ, що її не було,

– зазначив Жирнов.

У своїх виступах після 24 червня диктатор неодноразового говорив, що буцімто рядових вагнерівців обдурили, їх у темну використовували. А командири на чолі з Пригожиним – зрадники і їм помилування не буде.

"Раптом ці ж самі командири, за словами Піскова, зустрічаються з Путіним й після 3 годинної розмови їх спокійно відпускають з Кремля. Я 10 років говорю, що він (Путін – 24 Канал) просто дурень", – додав ексспівробітника КДБ.

Чи зустрічався Пригожин з Путіним після заколоту: дивіться відео

Одноденний заколот Пригожина: коротко