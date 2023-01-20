Насправді все лише починається: чого очікувати Україні після "Рамштайну-8"

У Німеччині відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Насправді після неї все тільки починається, вся робота тільки починається.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Уже є підсумки нової історичної зустрічі в Рамштайні.

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"Рамштайн" – це координація

Самусь зазначив, що "Рамштайн" – це координація, а не орган ухвалення рішень. Сюди приїжджає військове керівництво України, вони презентують свої операції й говорять, які в нас є для цього потреби. Цей список не зі стелі береться.

На "Рамштайні" всі виклали, що в них є щодо запитів України, й тепер почнеться основна робота. Усі думають, що все закінчилось, насправді, все тільки починається. Тепер починається реалізація того, що було оголошено. Крім того, я впевнений, почнеться робота по танковому напрямку,

– зауважив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

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Прорив по танках з Німеччини

Він продовжив, що ми спостерігаємо прорив навіть у Німеччині щодо танків. Нам можуть надати танки не з Німеччини, але міністерство оборони й міністерство економіки країни може дозволити реекспорт німецьких танків з інших країн.

"Наприклад, мовиться про Польщу, Чехію, Словаччину, кожна з яких заявила про 14 танків. Плюс, ще є Фінляндія й інші країни Західної Європи, які також можуть передати ці німецькі танки, які є у їхніх арсеналах. Тому, я думаю, що відбудеться процес реалізації", – наголосив Самусь.

За його словами, для Німеччини це буде політичними діями, для інших країн – практичними. Загалом же "Рамштайн" – це про координацію. Тут слідкують за тим, щоб не було перевантаження одного напрямку, й навпаки інший напрямок залишиться порожнім.

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