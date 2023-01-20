Насправді все лише починається: чого очікувати Україні після "Рамштайну-8"
У Німеччині відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Насправді після неї все тільки починається, вся робота тільки починається.
Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Уже є підсумки нової історичної зустрічі в Рамштайні.
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"Рамштайн" – це координація
Самусь зазначив, що "Рамштайн" – це координація, а не орган ухвалення рішень. Сюди приїжджає військове керівництво України, вони презентують свої операції й говорять, які в нас є для цього потреби. Цей список не зі стелі береться.
На "Рамштайні" всі виклали, що в них є щодо запитів України, й тепер почнеться основна робота. Усі думають, що все закінчилось, насправді, все тільки починається. Тепер починається реалізація того, що було оголошено. Крім того, я впевнений, почнеться робота по танковому напрямку,
– зауважив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.
Самусь про те, чого очікувати Україні після "Рамштайну-8": дивіться відео
Прорив по танках з Німеччини
Він продовжив, що ми спостерігаємо прорив навіть у Німеччині щодо танків. Нам можуть надати танки не з Німеччини, але міністерство оборони й міністерство економіки країни може дозволити реекспорт німецьких танків з інших країн.
"Наприклад, мовиться про Польщу, Чехію, Словаччину, кожна з яких заявила про 14 танків. Плюс, ще є Фінляндія й інші країни Західної Європи, які також можуть передати ці німецькі танки, які є у їхніх арсеналах. Тому, я думаю, що відбудеться процес реалізації", – наголосив Самусь.
За його словами, для Німеччини це буде політичними діями, для інших країн – практичними. Загалом же "Рамштайн" – це про координацію. Тут слідкують за тим, щоб не було перевантаження одного напрямку, й навпаки інший напрямок залишиться порожнім.
Зустріч "Рамштайн": останні новини
- Міжнародні партнери продовжують надавати Україні військову допомогу. Втім, є певні види озброєння, з яким не поспішають, зокрема з танками й літаками.
- Міжнародні партнери поки не домовилися про постачання танків для України. Однак все одно є дві позитивні новини щодо отримання цієї техніки.
- Західні країни збільшують постачання зброї Україні. Очевидно, Захід, урешті-решт прийняв рішення завершити історію з Путіним.