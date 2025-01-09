У Німеччині знову збирається "Рамштайн": все, що відомо про нову зустріч союзників України

У четвер, 9 січня, у ФРН відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн". Це вже 25-те зібрання Контактної групи з питань оборони України на військовій авіабазі в Німеччині.

Востаннє зустріч такого формату організовували ще наприкінці вересня. Повідомляється, що основними темами 25-го зібрання є потреба в ППО та робота українських оборонних коаліцій. Про все, що потрібно знати про новий "Рамштайн", інформує 24 Канал.

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Що потрібно знати перед тим, як "Рамштайн" стартував

Так, станом на вечір 8 січня міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. У четвер, 9 січня, очікується прибуття Володимира Зеленського. У нього заплановані перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів

Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію,

– акцентував він.

Також на "Рамштайні" будуть обговорювати, як українські оборонні коаліції продовжать працювати у 2025 році.

У Пентагоні раніше повідомляли, що мета нинішнього засідання – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити стримувальні сили до 2027 року.

Адміністрація Байдена оголосить про останню допомогу Україні

На новому "Рамштайні" адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про свій фінальний пакет військової допомоги для України. Його вартість, попередньо, становитиме 500 мільйонів доларів. Водночас ще близько 3,8 мільярда доларів, виділених на програму допомоги PDA, залишаються невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити всю суму до кінця каденції Байдена. Вони перейдуть у розпорядження адміністрації нового президента – тобто Трампа.

Польща очікує, що це буде останній "Рамштайн"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що 25-та зустріч "Рамштайн" буде останньою у такому форматі. На його думку, нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності.

"Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", – сказав Косіняк-Камиш.