Самоприниження Росії перед Китаєм: Путін готовий віддати останнє

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна не дала бажаних результатів для Росії. Китай не планує запропонувати Росії більше ніж "мирний план".

Про це 24 Каналу розповів сходознавець із Німеччини Михайло Якубович. Він стверджує, що створення китайсько-російського альянсу є малоймовірним, адже кожна з країн переслідує власні цілі.

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Росія не отримає більше ніж "мирний план"

Зустріч президента Росії Владіміра Путіна та очільника КНР Сі Цзіньпіна 20 березня завершилась не дуже вдало для російського диктатора. Він не отримав тих результатів, на які сподівався. Попри те, що багато чого з цієї розмови залишилось за лаштунками, стає зрозуміло, що цей візит більше був потрібен Росії, аніж Китаю

"Китай себе почуває у кращій позиції. Те, що робилося в російських офіційних та не офіційних ЗМІ, нагадувало візит якогось радянського генсека кудись. В найкращих радянських традиціях забезпечили Сі Цзіньпіну прийом", – зазначив Михайло Якубович.

Малоймовірно, на думку сходознавця, що Китай вийде за межі свого розмитого "мирного плану". Попри те, що є певні острахи щодо військової підтримки Китаєм Росію, але поки такі шанси доволі низькі.

Того, чого боялися (внаслідок зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна – 24 Канал), не сталося,

– запевнив сходознавець.

Крім того, зараз створення китайсько-російського альянсу є сумнівним, адже кожна зі сторін переслідує власні інтереси. Якубович підкреслив, що вся ситуація виглядає як самоприниження Росії перед Китаєм. Навіть частина російського суспільства здивовано сприймає таку посилену увагу до китайського лідера.

Китаю не потрібна територія Росії

Можна припустити, що за зачиненими дверима Владімір Путін випрошував у Сі Цзіньпіна зброю або компоненти для виготовлення зброї в обмін на свої території або певні послуги. Втім Михайло Якубович зазначив, що до цього, ймовірно, не дійшло, адже Китай не зацікавлений в російській території та в населенні, яке там живе.

Річ у тому, що Китай хоче вийти на позиції не регіонального, а глобального лідерства. І робить це досить успішно. Але поки Китай у своїй політиці ставить не стільки інтерес геополітичний, а економічний. Не даремно Пекін опублікував свій "мирний план". Не варто недооцінювати раціональність китайців,

– наголосив Якубович.

Лідери Китаю та Росії радше могли порушувати питання обходу санкцій та продажу компонентів, яких потребує Росія. Проте раніше Пекін виконував санкції й бажає сам їх уникнути, адже у них налагоджена співпраця з Європою. Через послаблення Росії на міжнародному ринку, Китай отримуватиме потрібні ресурси за низькою ціною, без додаткових кроків.

Кремль міг би запропонувати певні військові технології, зокрема танкові. Військова співпраця між Росією та Китаєм, вони проводять спільні навчання, за яким уважно слідкують у світі.

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