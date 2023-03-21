Не те, чого очікувала Росія: як Китай відреагував на ордер Путіну

Зустріч Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна схвилювала світ через можливі наслідки. Втім розмова була стриманою та доволі не конкретною.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вказав, що стандартна форма діалогу Китаю є доволі абстрактною та не має конкретних обіцянок чи заяв.

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Офіційно в Китаї прокоментували рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Путіна, зазначивши: "Тут має бути справедливість". Втім очільник КНР Сі Цзіньпін не міг провести пряму й конкретну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним, зокрема зачепити тему про рішення МКС. Тому Михайло Шейтельман вважає перебільшеними очікування про наслідки розмови двох лідерів.

Сі не може провести розмову, за яку потім його "прихоплять". Він перебуває на території чужої країни, його розмову можуть записати і сказати: "От, товаришу Сі, ви таке говорили". Тому він буде вести максимально абстрактну, обтічну розмову. Тобто він поїде, а ми так і не зрозуміємо, що було і навіщо він приїжджав,

– зазначив політтехнолог.

За словами Шейтельмана, політика Китаю ніколи не веде рахунок на дні чи тижні, вона веде рахунок довгими періодами. Себто Пекін розраховує на довгострокову перспективу.

Мета візиту Сі Цзіньпіна

В статті, яку вчора опублікував у російській газеті Сі Цзіньпін, була фраза "складні проблеми не мають простих рішень", і саме такою, на думку політтехнолога, була ціль візиту лідера КНР.

"Не потрібно було думати, що зараз приїде Сі і скаже: "звісно, тримайте мільйон снарядів", а потім подзвонить до Зеленського, говорячи: "так, Володю, якщо зараз нічого не підпишеш, то я Путіну подарую мільярд снарядів і солдатів ще надішлю". Ні, складні проблеми не мають легких рішень", – наголосив Шейтельман.

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Як впливає на партнерів рішення МКС про ордер Путіна

Після оголошення Міжнародним кримінальним судом про видачу ордера на арешт Владіміра Путіна президент Сербії Александр Вучич заявив, що це було зайвим. Проте це сумнівно може негативно вплинути на загальну підтримку України через невдоволення наших союзників.

"Сербія не є близьким партнером України та членом Євросоюзу. Там не вводили санкції проти Росії і в країну дозволений в'їзд будь-яким російським посадовцям. Сербія також спростовувала заяву, що передавала Україні боєприпаси. А Вучич є партнером Росії, минулого року він намагався схилити Україну до миру. Зараз же він "перевзувся", бо Сербія хоче вступити до ЄС", – пояснив політтехнолог.

Те, як Сербія оцінює ордер Путіну, це не вказує на розкол наших партнерів. Жодна країна-союзник України не виступала проти цього рішення. Ба більше, міністр юстиції Німеччини сказав, що Путіна арештують, якщо він приїде до них в країну. Навіть прессекретар ПАР заявив, що якщо Путін приїде до Південної Африки (у Путіна влітку запланована поїздка в ПАР на зустріч БРІКС – 24 Канал), то там оцінюватимуть цей приїзд згідно з Міжнародним правом.

Вплив США на публічне оголошення МКС

Михайло Шейтельман, крім того, звернув увагу на те, що хоч рішення Гаазького трибуналу є незалежним, але рішення про публічне оголошення ордера на арешт Путіна – це політичний хід. Тобто хтось міг на це вплинути.

В Держдепі США знали, що місяць тому виписати цей ордер. А за цей місяць вони могли посприяти оголошенню цього рішення. Вони не можуть, звісно, вплинути на рішення самого суду, але на розголос могли, чому б ні,

– заявив політтехнолог.

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