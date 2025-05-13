Чи готовий Зеленський говорити у Стамбулі з іншими росіянами, окрім Путіна: в ОП відповіли

Очільник Кремля запропонував Україні відновити прямі перемовини у Стамбулі 15 травня. Володимир Зеленський погодився. Він запросив Путіна на особисту зустріч.

Наразі у Кремлі не повідомили, кого саме відправлять на прямі переговори до Туреччини. Невідомо, чи туди поїде сам Путін. Тим часом у медіа пишуть, що Володимир Зеленський будь-що відвідає Стамбул 15 травня, передає 24 Канал.

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В ОП відповіли, що буде, якщо Путін не приїде

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show наголосив, що Зеленський не зустрічатиметься з жодним із представників Росії у Стамбулі, окрім Путіна.

Чиновник додав, що двостороння зустріч у Стамбулі на нижчому рівні не має сенсу.

За його словами, навіть люди з формальним статусом міністрів навряд чи можуть обговорювати фундаментальні питання або уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підтримав ідею прямих перемовин між Росією та Україною. Також він допустив, що теж може приїхати до Стамбулу.

За словами його спецпосланця Віткофф, американський лідер висунув Києву і Москві ультиматум: або вони проводять прямі переговори і досягають прогресу, або США вийдуть з мирного процесу.