Зброя в Україну – це шлях до миру, – Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 січня зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими конгресменами Сполучених Штатів. Вони обговорили підтримку України.

Відповідно до пресрелізу, під час зустрічі генсек подякував США за підтримку України. Він підкреслив, що ця допомога залишається вирішальною для її виживання та стабільності Європи.

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Столтенберг провів зустріч з конгресменами США щодо допомоги Україні

Генсек НАТО наголосив, що сильне НАТО відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. За його словами, завдяки Альянсу США мають більше друзів та союзників, ніж будь-яка інша держава.

В Альянсі зазначили, що "він (Єнс Столтенберг – 24 Канал) також вказав на важливість збереження сили НАТО через збільшення оборонних інвестицій, привітавши їх зростання в усіх країнах Альянсу останніми роками".

Столтенберг зустрівся з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом та взяв участь у дискусії щодо України з низкою представників Республіканської партії.

На завершення він зустрівся зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО та керівництвом Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Шлях до миру – це постачання зброї в Україну

31 січня генсек Альянсу мав намір відвідати в Алабамі підрозділ компанії Lockheed Martin, що виробляє електронні та ракетні системи.

Під час спільної пресконференції за результатами переговорів з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном очільник НАТО висловив упевненість, що США і надалі підтримуватимуть Україну, зауваживши, що це в інтересах самих США та Заходу.

Столтенберг зазначив, що сподівається на те, що всі союзники НАТО продовжуватимуть виконувати свої зобов'язання, тому що ця підтримка України – "це не благодійність, це – інвестиція в нашу власну безпеку".

За словами політика, президент Путін розпочав цю війну і він міг би закінчити її, якби припинив атакувати Україну.

За його словами, війна також може закінчитися, якщо Україна перестане захищатися. Але Столтенберг наголосив, що такий розвиток подій принесе російську окупацію, а окупація не є миром.

Політик зазначив, "якщо ми хочемо міцного справедливого миру, ми маємо надати Україні більше зброї та боєприпасів".

Зброя в Україну – це шлях до миру,

– наголосив генсек НАТО.

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