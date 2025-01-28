Має "прохання" до нього: Путін відчайдушно прагне особистої зустрічі з Трампом

Російський диктатор Владімір Путін з усіх сил прагне зустрітися з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Він вважає, що від цього залежить доля війни в Україні.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив публіцист із США Андрій Піонтковський, зауваживши, що зустріч Путіна і Трампа може мати небезпечні наслідки для України. Але все залежить від того, чи вийде російському диктатору провернути свій "трюк".

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Чого хоче Путін від Трампа

Як вважає Піонтковський, під час зустрічі з американським президентом у 2018 році Путін зміг втертися йому в довіру. Саме це російський диктатор хоче зараз провернути. Тому вже була заява Путіна про Трампа та "вкрадену перемогу" на виборах. Такого він ще не говорив.

Путін рветься до зустрічі сам на сам. Він зрозумів, що в адміністрації Трампа працюють антиросійські сили. Тепер Путін переконаний, що особиста зустріч може запобігти від негативних для нього наслідків,

– сказав Піонтковський.

Трампа не варто було б залишати сам на сам з Путіним. Російський диктатор захоче втертися йому в довіру, аби просунути низку своїх "прохань" щодо переговорів. Зокрема він захоче так звані "гарантії безпеки для Росії", які є загрозливими для України.

Насправді Путіну потрібна влада в Україні. Йому важливо, щоб угода обеззброїла Україну під лозунгом "гарантій безпеки для Росії". Йому не потрібна військова допомога для України, іноземні бази та велика українська армія,

– зауважив Піонтковський.

Нагадаємо, нещодавно Трамп розповів, що очікує на Росію, якщо вона не погодиться на переговори. Цілком ймовірно, що він введе нові санкції та мита проти країни-агресорки.