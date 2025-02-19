Трамп допустив ймовірність особистої зустрічі з Путіним до кінця лютого

Коли Дональд Трамп залишав свою резиденцію у Флориді після брифінгу 18 лютого, один із журналістів запитав його про можливість зустрічі з Владіміром Путіним. Президент США відповів дуже коротко.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN. У питанні йшлося про конкретний дедлайн – до кінця лютого.

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Чи можлива зустріч президентів

Імовірно,

– відповів Трамп.

Проте президент США не уточнив, чи має він на увазі конкретну дату. Нагадаємо, до кінця лютого залишилося 11 днів, рахуючи відсьогодні.

До слова, напередодні стало відомо про телефонну розмову Трампа і Путіна 12 лютого, де політики понад годину начебто домовлялися про організацію особистої зустрічі. Трамп подякував диктатору за "його час і зусилля", а також упевнився в тому, що Путін "хоче миру".

Відомо, що телефонна розмова американського лідера з Зеленським того ж дня була коротшою – вона тривала 45 хвилин. За словами державного секретаря США Марко Рубіо, причина лише в знанні англійської мови.