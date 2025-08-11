Реалізувався найгірший сценарій, – політолог про дії Трампа щодо Росії
- Дональд Трамп не ввів санкцій проти Росії, хоча обіцяв це зробити, і, імовірно, пішов на поступки Володимиру Путіну.
- Політолог Олег Лісний вважає, що вкиди довкола зустрічі на Алясці мають на меті вплинути на західну думку та тиснути на Україну, але Київ готовий відстоювати свої позиції.
Дональд Трамп напередодні анонсованої на 15 серпня зустрічі з Володимиром Путіним погрожував Росії запровадити проти неї санкції. Проте цього, на жаль, не відбулося.
Ба більше, президент США, імовірно, пішов на значні поступки очільнику Кремля, погодившись на зустріч з ним. Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом політолог Олег Лісний, зазначивши, що все це вказує на непослідовність Дональда Трампа.
Чому Трамп пішов на прив'язі у Путіна?
Лісний зауважив, що президент США обіцяв ввести санкції проти Росії ще 8 серпня. Те, що це не відбулося, є не логічним та несправедливим, адже країна-агресорка не виконала жодних умов Трампа.
Це велика помилка. Реалізувався найгірший сценарій щодо санкцій, тому що їх не ввели і навряд чи запровадять,
– наголосив політолог.
Щодо зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, то вона має фіналізувати певний процес. Проте, за словами Лісного, ми бачимо процес, який не закінчується, а розвивається, з огляду на те, що здійснюються вкиди у західні ЗМІ. У них Україну лякають тим, що їй нібито доведеться роздавати території, обмінювати свої ж на свої.
Проте президент чітко дав відповідь на питання щодо можливого "обміну територіями". Тому мета цих вкидів, як наголосив він, – підготувати до чогось західну думку, тиснути на Київ і просувати російські наративи.
Чи зможуть Трамп і Путін, як кажуть деякі гарячі голови, поділити світ і примусити нас до чогось? Вони можуть робити що завгодно, але без України ця війна не припиниться. Якщо нас не влаштовуватимуть певні моменти, які для нас є концептуальними, значить ми на них не підемо. Буде тяжко, але ми до цього морально готові,
– підкреслив Олег Лісний.
Водночас Європа веде з Україною консультації. Також наші європейські партнери домовляються про переговори із США до зустрічі на Алясці. Тому що потрібно встановити запобіжники від можливої ейфорії, яка виникне у Трампа, коли він побачить наживо Путіна.
Кремль, імовірно, наполягатиме на скасуванні санкцій. Проте найбільші обмеження діють з боку Європи, тому з нею і потрібно розмовляти щодо цього питання.
Він за великим рахунком пішов на прив'язі у Путіна, який вчергове змістив дедлайн санкцій, не даючи нічого на заміну. Також невдало обрано місце зустрічі і результатів вона не принесе. Але Путін в будь-якому випадку виграє, тому що він виліз зі свого бункера і зміг кудись полетіти. А ще з ним розмовлятимуть на найвищому рівні. Цього не можна було робити в такому контексті, який зараз є,
– впевнений політолог.
Ситуація дуже непроста, як наголосив Лісний, але не варто вважати, що Трамп і Путіна все порішають. Цього не буде. Маємо відстоювати свої інтереси і тоді світ під нас прогнеться. Він любить сильних і впертих, а ми такі і є.
Нагадаємо, що політологиня-американістка Олександра Філіппенко назвала дві загрози зустрічі Трампа з Путіним. По-перше, це якщо США не обговорюватимуть питання територій, які Росія захопила у 2014-му, зокрема Криму. І по-друге, якщо доля України буде вирішуватися без її участі.