Часу залишається небагато: для чого Росія активізувала тему зустрічі Трампа з Путіним

В російській держдумі озвучили, що у лютому – березні може відбутись зустріч американського президента з очільником Кремля. Росіяни вважають Путіна тим політичним гравцем, який може проводити зустрічі на рівні з Трампом, говорити про розподіл сфер впливу, про ситуацію на Близькому Сході.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, висловивши думку, що для росіян ця зустріч є елементом гордості. Кремль буде розкручувати ідею про те, що Путін виходить з міжнародної ізоляції й вже зовсім скоро зустрінеться з Трампом.

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Зустріч Трампа з Путіним стане стартом перед діалогом з Сі Цзіньпіном

Політолог вважає, що окрім обмеження військового потенціалу, розривання відносин між Росією та Китаєм, питання російсько-української війни США мало що цікавить.

З його слів, американці точно хотіли б мати зустріч з російським диктатором, аби довести до завершення озвучену тезу про врегулювання російсько-української війни. Це, як пояснив Джигун, США потрібно задля того, аби не дати можливість Росії вже остаточно об'єднатися з Китаєм.

Така зустріч, особливо якщо вона виявиться успішною, буде гарним інтро (вступом – 24 Канал) до потенційної зустрічі між Трампом та Сі Цзіньпіном, яка обов'язково має відбутися,

– вважає Джигун.

Що важливо Україні в контексті зустрічі Трампа з Путіним?

Трамп може провести діалог з Путіним, на думку політолога, у березні. Це цілком реально, зважаючи на те, що план, який окреслив собі лідер США щодо закінчення війни за 100 днів, покладає певні зобов'язання на нього і його адміністрацію.

"Часу залишається небагато. Задля того, аби дійти до принципових домовленостей, потрібно мати особисту зустріч. Це одна з причин, чому було спростування від Кіта Келлога про презентацію мирного плану Трампа (в Брюсселі 14 – 16 лютого – 24 Канал)", – озвучив Джигун.

Адже, як зауважив політолог, пункти й пропозиції щодо мирного плану Трампа мають бути озвучені віч-на-віч між російським диктатором і американським президентом. А от Україні важливо, аби перед цією зустріччю відбувся діалог з українським президентом Зеленським.

Оскільки їхати обговорювати закінчення війни, де Україна є жертвою, без її присутності та її позиції було б зрадою українських інтересів з боку США,

– вважає Джигун.

Ті сигнали, які зараз є про підготовчу роботу для зустрічі Трампа з Зеленським дає підстави вважати, що все ж таки американський лідер на боці добра, а не зла у цій війні. Політолог зазначив, що є сподівання, що спілкуючись з росіянами лідер США буде все-таки висловлювати консолідовану позицію України та її союзників, а не ставити передусім власні намагання просто закрити питання війни будь-якими зусиллям та жертвами.