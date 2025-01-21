Схоже, що Трамп та Сі планують зустріч найближчим часом, – професор економіки із США

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін найближчим часом проведуть важливу зустріч, на якій обговорять підвищення тарифів на китайський імпорт. Переговори між США та Китаєм мають налагодити економічні відносини між двома країнами.

Професор економіки університету Кейс Вестерн Роман Шеремета в ефірі 24 Каналу зазначив, що раніше новий президент США заявляв про те, що хоче підняти тарифи на 100% для китайського імпорту. Трохи згодом Трамп свою думку змінив.

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Зараз звучить інша цифра – 60%. Ми розуміємо, що попередня розмова Трампа з Сі мала якийсь результат. Для Китаю це буде досить важкий удар, якщо Америка підніме тарифи настільки,

– зауважив Роман Шеремета.

Він додав, що з цієї причини Пекін зацікавлений у переговорах зі США, прагнучи уникнути високих тарифів. Проблемною темою може стати питання Тайваню.

Чому перемовини можуть стати складними

"Китай вважає Тайвань своєю територією, а Америка допомагає Тайваню зберігати свою незалежність. Тому тут треба буде обережно вести дискусію. Однак я думаю, що питання тарифів та санкцій вирішать, і вони знайдуть спільну згоду", – підсумував Роман Шеремета.

Нагадуємо, що Трамп і Сі напередодні мали телефонну розмову. Те, що розмова відбувалась напередодні інавгурації нового президента США, може свідчити про попередні домовленності щодо врегулювання війни Росії проти України.