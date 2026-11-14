Вперше в історії: Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном і Путіним в Китаї – ЗМІ

У четвер, 19 листопада, президент США Дональд Трамп проведе в Шеньчжені переговори з очільниками Китаю та Росії Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним. Це стане першим в історії тристороннім самітом керівників трьох країн.

Про це повідомляє видання New Tork Post із посиланням на посадовця Білого дому.

Що відомо про зустріч у Шеньчжені?

Переговори відбудуться на полях щорічної конференції АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) поблизу Гонконгу в четвер, 19 листопада. Разом із президентом США до Китаю прибуде генеральний директор SpaceX Ілон Маск.

Головним питанням порядку денного стане розробка пакту про контроль над ядерними озброєннями. Крім того, сторони можуть торкнутися ситуації довкола Північної Кореї та конфлікту в Ірані.

Ще з часів своєї першої каденції Трамп висував ідею масштабного договору щодо скорочення ядерних озброєнь, аргументуючи це невиправданою дорожнечею утримання надлишкових арсеналів. Водночас в американській адміністрації реалістично оцінюють перспективу швидких результатів.

Ми не очікуємо досягти якоїсь угоди. Я б охарактеризував це як відправну точку, першу розмову,

– заявив журналістам американський чиновник.

Представник Білого дому звернув увагу на те, що китайський ядерний потенціал наразі збільшується найшвидшими темпами у світі. За його словами, Пекіну настав час сідати за стіл переговорів і вести серйозний діалог на рівні провідних держав.

Те, що Китай робить дуже непрозоро зі своїми ядерними арсеналами, впливає на безпеку кожної людини у світі,

– зазначив посадовець.

Саміт відбуватиметься на тлі непростих відносин між Вашингтоном і Пекіном, які загострилися після відставки керівника технологічної корпорації Nvidia Дженсена Хуана через зв'язки з імовірною китайською шпигункою. Втім, це кадрове питання американська сторона порушувати не планує.

Натомість Трамп розраховує добитись від Сі Цзіньпіна дотримання досягнутих торік торговельних домовленостей, зокрема щодо експорту рідкісноземельних мінералів. Через затримки з поставками сировини дію так званої Пусанської угоди вирішили продовжити лише на два місяці замість шести.

Тему війни в Україні лідери під час тристоронньої зустрічі обговорювати не будуть, адже китайська сторона не залучена до відповідного переговорного процесу. Крім того, представники Білого дому виключили можливість окремої двосторонньої розмови між Трампом і Путіним у межах заходу в Шеньчжені.

Нагадаємо, що Дональд Трамп особисто анонсував переговори з лідерами Китаю та Росії, наголосивши на намірі обговорити питання денуклеаризації. Водночас, за інформацією WSJ, організація зустрічі викликала тривалі розбіжності між Вашингтоном і Пекіном через формат заяв та небажання Китаю зменшувати власний ядерний арсенал.