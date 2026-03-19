"Погана новина для України": чому Трамп відкладає зустріч з Сі Цзіньпіном

У Дональда Трампа була запланована зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Її готували на кінець березня або початок квітня 2026 року. Проте американський президент відклав цю подію приблизно на місяць. Це може бути пов'язано із ситуацією в Ірані та мати певні наслідки для України.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів 24 Каналу, що перенесення зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна – погана новина для України. Сторони у Пекіні могли порушити важливі для нашої держави питання у контексті російсько-української війни.

Чому Трамп переніс візит до Китаю?

Дмитро Кулеба вважає, якби американський лідер зустрівся із Сі Цзіньпіна, то одним із питань, яке б вони обговорювали, було припинення війни в Україні.

Зупинити Росію, не маючи порозуміння з Китаєм, майже неможливо. Тому у цьому сенсі нам така історія невигідна,

– сказав він.

Що ж стосується перенесення зустрічі із китайським лідером, то, на думку колишнього міністра закордонних справ України, це пов'язано із тим, що Трамп зараз у слабкій позиції, адже операція в Ірані затягується.

Цікаво. Представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський вважає, що Трамп втратив важелі тиску на Китай. Ймовірно, саме тому відклав зустріч у Пекіні із Сі Цзіньпіном. Причиною можуть бути взаємовигідні відносини між Китаєм та Іраном.

Є припущення, що однією з непроголошених цілей США у протистоянні з іранською владою є прагнення зупинити експорт нафти з Ірану до Китаю. Проте зараз у Трампа немає механізмів, щоб контролювати цей процес.

Тобто він не може приїхати (до Китаю – 24 Канал) з важелем впливу в руках. Мовляв, тепер я контролюю, отримаєш ти нафту з Ірану чи ні,

– зауважив Кулеба.

Він підкреслив, що, попри війну, іранці й далі відправляють свої танкери до Китаю та Індії.

Крім того, є інформація, що китайська влада допомагає Ірану у війні з США. Достеменно не відомо як саме, але це може бути виробництво чи імпорт зброї.

Я думаю, для американців це зараз головна проблема. Але не очікую на цьому етапі ескалації у відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами Америки через Іран. Це буде контрольований процес,

– додав колишній міністр закордонних справ України.

Тому, за його словами, якщо немає війни між США і Китаєм, то значить, і немає Третьої світової.

Як війна в Ірані впливає на відносини США та Китаю?