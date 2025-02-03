У Зеленського заявили, що узгоджують з адміністрацією Трампа дату зустрічі

Президент Дональд Трамп розповів, що у нього заплановані зустрічі з представниками як України, так і Росії. Американський лідер зазначив, що дискусії щодо майбутніх переговорів "проходять досить добре".

Президент США неодноразово заявляв про намір зустрітися з Владіміром Путіним для обговорення війни в Україні. Очікується, що це може статися у найближчі шість місяців. Натомість Володимир Зеленський зазначав, що "вести переговори про Україну без її участі – небезпечно", передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Команди Зеленського і Трампа домовляються про зустріч

Як повідомили джерела видання в Офісі Президента, українська сторона наразі узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа.

Раніше президент Зеленський в інтерв'ю Associated Press розповів про свої очікування від особистої зустрічі з Трампом, якої, за його словами, прагне вся Європа.

Глава держави додав, що усі хочуть, аби у нього та в американського очільника було спільне бачення швидкого закінчення війни.

Зеленський запевнив, що у нього обов'язково буде зустріч з Трампом, під час якої вони обговорять усі кроки, потрібні для завершення війни. Політик розповів, що вже говорив телефоном з Трампом про деталі майбутніх переговорів.

Окремо президент зауважив, що вже після того, як США і Україна напрацюють спільну позицію щодо того, яким має бути кінець війни, можлива розмова з росіянами.

Тим часом Росія всіляко намагається відтягнути старт мирних перемовин. Задля цього вона щоразу вигадує нові умови. Так, речник Кремля Пєсков востаннє наголосив, що для початку переговорів про мир в Україні мають провести вибори.