Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом зазначив, що той факт, що ця розмова тривала три години, свідчить про те, що або Путін знову провів Віткоффу історичну лекцію, або було складно розмовляти, бо заздалегідь нічого не було домовлено.

Дивіться також Намагається посіяти "розкол" в команді Трампа: ISW вказали, як Кремль маніпулює візитом Віткоффа

Який сценарій хоче втілити Кремль?

Саакян вважає, що між Віткоффом і Путіним були реальні переговори, де окреслювались позиції та перспективи, як ситуація рухатиметься далі. З його слів, інтрига криється у тому, чи Віткофф приїхав, аби пояснити Росії, що її чекає, якщо вона не буде йти на конструктивні кроки, чи він прибув, аби почути сценарій Кремля і потім озвучити його Трампу.

Росія, зі слів політолога, може зараз, наприклад, за допомогою припинення вогню у повітрі створити ситуацію, коли з одного боку вона ніби дає перемогу Трампу, але з іншого – вона вкрай отруєна.

Адже для Росії нічого "в мінус" не змінюється, підприємства надалі працюватимуть і навпаки не будуть зазнавати ударів українських дронів та ракет,

– озвучив Саакян.

При цьому саме російська сторона контролюватиме, коли ці удари відновити й може зробити це під будь-яким вигаданим приводом. Наприклад, зі слів політолога, росіяни можуть сказати, що буцімто в їх багатоповерхівку прилетів український БпЛА. Вони можуть самі це зробити й звинуватити потім Україну.

"Тоді всі дрони й ракети, які будуть вироблені за цей час (повітряного перемир'я – 24 Канал), знову зваляться на голови українців у ту мить, коли це буде необхідно Росії. А в процесі вона виграє час без додаткового санкційного тиску", – озвучив Саакян.

Політолог висловив сумнів, що російській стороні вдасться втілити такий сценарій. Він зауважив на першому позитивному сигналі, який з'явився після зустрічі Віткоффа і Путіна. Мовиться про те, що США ввели мита щодо Індії, яка купує російську нафту.

Таке рішення явно ухвалювалось і підписувалось не без синхронізації з візитом Віткоффа до Москви, бо інакше зробили б це раніше, в мить, коли він приземлився там, але зробили це після зустрічі,

– підкреслив політолог.

Йти на такий крок, на думку Саакяна, Вашингтон міг тільки в ситуації, коли Віткоффу не вдалося досягнути бажаного під час розмови з Путіним.

Нагадаємо, що після візиту в Росію спецпосланця американського президента держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тепер у Білому домі краще розуміють умови, за яких Росія може припинити вогонь. А сам Трамп озвучив, що переговори з Путіним 6 серпня були "дуже хороші", але, говорячи про поступки з боку Кремля, він зауважив на тому, що прориву поки що немає.