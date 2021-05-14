Україна і США працюють над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, – Маркарова

Українське посольство в Вашингтоні і американське в Києві працюють над тим, аби Володимир Зеленський і Джо Байден зустрілися. Наразі між Україною і США є потужні контакти і взаємна підтримка.

Україна готова до будь-якого формату зустрічі Зеленського і Байдена. Про це заявила у Вашингтоні пані посол України в США Оксана Маркарова.

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Обидва посольства працюють над організацією зустрічі

Маркарова розповіла, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі. І це стосується не лише України або США, а може відбутися і в інших країнах. Звісно, якщо така нагода виникне раніше.

Щодо організації зустрічі, то дипломати над цим працюють.

Звичайно, працюємо – і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні, – над тим, щоби відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, 7 візит Джо Байдена в Україну,

– розповіла Маркарова.

Пані посол підкреслила, що зараз відносини між двома країнами розвиваються дуже інтенсивно. Україна однозначно відчуває підтримку США на усіх рівнях. "Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях … є безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях", – стверджує Маркарова.

Візити Байдена в Україну

Політик неодноразово відвідував Україну з офіційними візитами, а також – заявляв про свою підтримку.

Так, під час відвідин у липні 2009 року Байден з тодішнім президентом Віктором Ющенком домовилися створити Українсько-Американську Комісію зі стратегічного партнерства.

Після Революції Гідності, у квітні 2014 року, політик знову відвідав Київ та висловив підтримку новому уряду України з боку Вашингтона.

На інавгурації Петра Порошенка очолив делегацію США.

У грудні 2015 року політик мав дводенний візит в Україну, під час якого, зокрема, виступив у Верховній Раді.

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